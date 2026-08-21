Mantener el nexo de unión con la provincia, objetivo de las Casas de Zamora en Madrid, Valladolid y Vigo que respalda económicamente la Diputación

La Diputación de Zamora ha concedido ayudas por un valor conjunto de 30.000 euros a las Casas de Zamora en Madrid, Valladolid y Vigo. De esa forma, la Institución provincial zamorana pretende contribuir a mantener el nexo de unión de los zamoranos en la diáspora con su tierra de origen.

Las ayudas se han canalizado a través de una convocatoria específica de subvenciones destinadas a los centros zamoranos de fuera de la provincia, con el fin de que puedan desarrollar actividades culturales y puedan llevar a cabo en sus sedes actuaciones de reparación, mantenimiento, conservación o equipamiento.

Las ayudas, publicadas este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, distinguen entre el dinero destinado a actividades culturales y el que se emplea a actuaciones en los locales sociales de las Casas de Zamora. La mayor dotación económica ha correspondido a la Casa de Zamora en Madrid, que ha recibido 17.285 euros, de los que algo más de la mitad, 8.823 euros, son para la programación de actividades.

Por lo que respecta a la Casa de Zamora en Valladolid, la cuantía recibida ha sido de algo más de diez mil euros, de los que más de 8.500 son para actos culturales desarrollados en sus instalaciones.

Por último, la Casa de Zamora en Vigo no cuenta con aportaciones para trabajos de reparación o equipamiento de su sede, pero sí con una ayuda de 2.647 euros para programar diferentes actividades.