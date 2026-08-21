Llama a su exnovio, conversan una hora y le denuncia por incumplir la orden de alejamiento

Un joven detenido por quebrantar la orden judicial de alejamiento respecto de su expareja por un delito de violencia de género quedó en libertad a las pocas horas, tras relatar que se limitó a responder la llamada de teléfono que la mujer le hizo, que quedó registrada en su móvil, así como el tiempo de duración de esa conversación que se prolongo durante una hora, según ha podido saber este diario.

El acusado se vio sorprendido por los agentes que acudieron a su domicilio con la orden de arresto a primera hora de la mañana, después de haber mantenido una amplia conversación con su exnovia la noche anterior que, según manifestó, transcurrió con normalidad, sin embargo, la joven acudió a la Comisaría de Zamora para dunciarle a pesar de haber sido ella la que había contactado con él.

Las víctimas de violencia machista que están protegidas mediante órdenes judiciales -que impiden a sus exparejas acercarse o comunicarse por cualquier medio con ellas, ni a través de terceras personas- pueden romper esa medida cautelar pero el procesado por maltrato responde del delito igualmente porque conoce la exprea prohibición bajo ninguna excusa de la sección de Violencia de Género del Tribunal de Instancia por entender que el contacto pone en riesgo la integridad física o psicológica de la mujer, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo.

El argumento que dio lugar al fallo de codena en un caso similiar subraya que «los consentimientos se prestan en un marco intimidatorio innegable, en el que la expareja se conoce demasiado bien y utiliza, para lograr la aceptación del otro, artimañas engañosas, cuando no el recurso a sentimientos fingidos o falsas promesas».

Asimismo, el Alto Tribunal concluye que "el consentimiento de la mujer no elimina la sanción penal para el agresor, porque el bien protegido es la seguridad pública y los fines de la ley no pueden quedar al arbitrio de las partes", de modo que el ahora denunciado en Zamora por quebrantar la orden de alejamiento se enfrenta a ese delito que conlleva penas de hasta un año de prisión o una multa de uno a dos años.