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Impulso a la inserción laboral: cinco cursos gratuitos para encontrar un empleo en Zamora

Cruz Roja de Zamora abre el plazo de inscripción para un nuevo programa dirigido a personas que buscan trabajo o desean mejorar sus competencias profesionales

Sesión de empleo en Cruz Roja en Zamora.

Sesión de empleo en Cruz Roja en Zamora. / Cedida

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Alberto Ferreras

Zamora

Cruz Roja en Zamora ha abierto el plazo de inscripción para una nueva programación de empleo dirigida a personas que buscan trabajo o desean mejorar sus competencias profesionales. La oferta incluye cinco formaciones gratuitas vinculadas a diferentes sectores de actividad y un itinerario integral que combina capacitación, orientación, acompañamiento e intermediación laboral, según ha informado la entidad social en un comunicado.

Las acciones formativas para trabajar como auxiliar de comercio, en limpieza de edificios con maquinaria, como operario de instalación y mantenimiento de placas fotovoltaicas, en marketing digital, y como auxiliar de supermercado y almacén se desarrollarán de manera presencial en Zamora y comenzarán durante los meses de septiembre y octubre.

A través de esta programación, Cruz Roja pretende ofrecer herramientas prácticas para mejorar la empleabilidad y facilitar el acceso a sectores con oportunidades laborales en la provincia.

Prácticas en empresas

En cuanto a la formación de auxiliar de supermercado y almacén se integra en un itinerario de inserción laboral que incluye información, orientación y asesoramiento laboral; capacitación profesional; prácticas formativas no laborales en empresas; y orientación e intermediación laboral. Este modelo permite acompañar a cada participante durante todo el proceso, desde la identificación de su objetivo profesional y la mejora de sus competencias hasta el acercamiento a empresas y procesos de selección.

Las personas interesadas en alguno de los cursos pueden solicitar información e inscribirse a través del correo electrónico empleozamora@cruzroja.es, en el teléfono 980 52 33 00 o, presencialmente, en la sede de Cruz Roja en Zamora, en la calle Hernán Cortés, 42.

El Plan de Empleo de Cruz Roja busca acercar al mercado laboral a las personas que encuentran mayores dificultades, mediante el refuerzo de competencias profesionales, formación adaptada al perfil de cada participante y acompañamiento personalizado en la búsqueda de empleo.

Durante 2025, Cruz Roja atendió a 485 personas en la provincia de Zamora, 167 participaron en acciones formativas y 126 consiguieron acceder a un empleo. La tasa media de inserción entre quienes realizan los itinerarios se situó en el 30 %. Esta intervención se apoyó, además, en 258 alianzas con empresas del territorio. En lo que llevamos de año 2026, el área de Empleo de Cruz Roja en Zamora ha ofrecido atención directa a 409 personas en más de 2.300 intervenciones.

Acompañamiento individualizado

Estos resultados muestran el valor de un acompañamiento individualizado que sitúa a cada persona en el centro. Cruz Roja trabaja tanto con quienes buscan una oportunidad como con el tejido empresarial zamorano, identificando competencias, preparando candidaturas, promoviendo prácticas formativas y facilitando el encuentro entre las necesidades de las empresas y el talento disponible en la provincia.

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Las acciones formativas cuentan con la cofinanciación de la Unión Europea, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los Fondos Europeos y la Junta de Castilla y León.

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