Una gran antológica de Antonio Pedrero reunirá un centenar de obras del pintor en Madrid

Un centenar de obras realizadas a lo largo de los últimos 70 años por el pintor Antonio Pedrero podrán verse en una gran muestra antológica que abrirá sus puertas en Madrid el próximo 3 de septiembre.

La exposición supone un homenaje y un reconocimiento a Antonio Pedrero Yéboles, el pintor zamorano, más representativo de la segunda mitad del siglo XX y del primer tercio del siglo XXI, quien cursó los estudios en la Escuela de San Ildefonso de Zamora para ingresar con tan solo 14 años en la Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, mencionó el diputado de Cultura, Víctor López de la Parte.

La muestra es una selección de obras de mediano y gran formato realizada por el propio Antonio Pedrero, tanto de su paso por Madrid como de su posterior creación, ya efectuada en Zamora, con un recorrido por distintos estilos y épocas de variadas temáticas que recogen “el alma de la provincia y de sus gentes, extensivo al mundo rural de Castilla y León” señaló el presidente en funciones de la institución provincial.

“Antonio Pedrero. Antológica 1952-2026”, organizada por artista y por su familia y patrocinada íntegramente por la Diputación Provincial de Zamora, podrá disfrutarse en el Centro Cultural Casa de Vacas en el Parque del Retiro de Madrid, tras más de 30 meses de preparación.

Obras

La exposición presenta dibujos, óleos, murales y maquetas escultóricas que abarcan desde sus primeras obras de academia, con retratos de compañeros y amigos, miembros de aquella generación artística que puso a Zamora en la vanguardia, hasta óleos pintados en el año 2024, incluyendo también autorretratos del artista a lo largo de distintos momentos de su vida.

A lo largo de la muestra el visitante profundizará, de la mano de los cuadros de Pedrero, en la arquitectura y paisaje de la provincia de Zamora, con estampas desde Toro, Aliste, Benavente, Sayago, Tierra de Campos, pasando por escenas y tipos rurales y una selección dedicada a Sanabria, donde el artista ha veraneado durante los últimos 60 años, sin olvidar la Semana Santa de Zamora, que tanto ha pintado el zamorano.

Antonio Pedrero durante la presentación de su muestra acompañado por Víctor López. / Alba Prieto / LZA

Las obras que se exhibirán proceden de colecciones privadas de Zamora, Salamanca, Valladolid, León, Valencia y Granada, de la propia colección del artista y de fondos institucionales, identidades como la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, la Caja Rural de Zamora, el Obispado de Zamora, Fundación Fundos, Fundación Unicaja, Museo Etnográfico de Castilla y León, Seminario Permanente Claudio Rodríguez, la Cofradía Jesús del Vía Crucis de Zamora o la Fundación Rodríguez Acosta de Granada, detalló López de la Parte.

Madrid, inicio de su formación

Antonio Pedrero pudo ir a la capital de España gracias a una beca concedida por la Diputación de Zamora y nuevamente la Diputación y Madrid se unen en esta magna exposición. Desde los 14 años que fue becado por la institución, el artista ha tenido una relación muy fluida con la administración provincial.

Además, el pintor deseó que la propuesta “sea bien recogida y para mí una gran satisfacción, por supuesto, esta presentación en Madrid”. “Me hubiera gustado haber ido de lo novillero a las ventas con ocho toros, pero ya voy de viejo matador” bromeó.

Esta muestra “quiere llevar a Madrid lo mejor de nuestra tierra, lo mejor que tenemos, que es nuestros artistas, nuestra cultura, la forma y la visión que los artistas como Antonio Pedrero han tenido a lo largo de los últimos 70 años de ver nuestra tierra, de ver a nuestras gentes trabajar la tierra, de ver nuestros paisajes, cómo eran, cómo son y cómo han variado a lo largo de estas últimas décadas”, enfatizó el presidente de la Diputación en funciones.

Continuidad en Zamora

La muestra “Antonio Pedrero. Antológica 1952-2026” tendrá una continuidad en Zamora a partir de octubre. No obstante, no se expondrá de manera completa en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión. “Nuestra idea es seguir en las negociaciones con los propietarios de las obras” aclaró y concreto que “Antonio está haciendo una selección de las obras”.

Hace 40 años que Antonio Pedrero realizó una retrospectiva y cuatro décadas más tarde una selección muy cuidada y mimada, entre de toda su producción, hará posible que tanto en Madrid como en Zamora pueda disfrutarse del mejor de un artista que siente Zamora muy dentro y que la ha inmortalizado en reiteradas ocasiones.