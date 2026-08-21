Dos detenidos por estafa a empresas con la suplantación de identidad de personal para cobrar las nóminas

El Equipo@ de la Guardia Civil de Zamora ha esclarecido varios delitos de ciberestafa y blanqueo de dinero a distintas empresas, para lo que las dos personas acusadas utilizaban la identidad de alguna trabajadora o sociedad proveedora que solicitaba el cambio del número de cuenta bancaria para los ingresos de sus nóminas o el pago de artículos, una vez realizada esa modificación conseguían ocultar el dinero conseguido y aparentar el origen legal del mismo.

La investigación partió de la denuncia de una ciberestafa de 2.000 euros a una empresa valenciana que pagó la nómina de una de sus trabajadoras a la que estos ciberdelincuentes suplantaron la identidad ante Recursos Humanos, departamento que recibió la solicitud del ingreso del salario en una nueva cuenta, sobre la que exigió el certificado de titularidad bancaria de la nueva cuenta que aquellos lograron cumplir sin problemas.

Las comprobaciones de los guardias civiles de la Comandancia de Zamora de la documentación y correos electrónicos intercambiados por la sociedad y los estafadores permitió descubrir otras cantidades defraudadas a otras sociedades y trabajadores, así como identificar a las dos personas ahora acusadas de estar detrás de la infracción penal.

Detección del fraude

El fraude se descubrió cuando la trabajadora reclamó la nómina y manifestó a la empresa que nunca había enviado ningún mensaje para modificar cuenta bancaria en la que debía percibir su salario, según la información facilitada por la Comandancia de Zamora.

La denuncia presentada en la Sede Electrónica de la Guardia Civil fue derivada al Equipo @ de la CiberComandancia que analizó de forma exhaustiva de mensajes enviados desde la cuenta de correo usada por los ciberdelincuentes, la documentación remitida a departamento de Recursos Humanos de la empresa y los datos de la cuenta bancaria facilitada, lo que llevó a descubrir "otras operaciones económicas que presentaban indicios de más actividades fraudulentas, movimientos de otras estafas y diversas víctimas". Esta estafa informática causa un doble perjuicio a las empresas afectadas porque no solo pierden el dinero ingresado en la cuenta abierta por los delincuentes para quedarse el dinero, sino que además están obligadas a pagar a la persona que no haya percibido la nómina o el pago de alguna factura si el estafado es un proveedor de mercancías.

Seguimiento del dinero

Los guardias zamoranos expertos en ciberdelincuencia hicieron un seguimiento exhaustivo del dinero estafado, que habían logrado desviar con la misma cuenta bancaria facilitada para cometer el delito denunciado, usada para "recibir y disponer de dinero de procedencia ilícita", así como lavinculaciónón de dos personas en el ciberdelito que investigaban, además de en otros. Estas dos personas serían las misas que operaban para ocultar las cantidades o para darle apariencia de dinero obtenido con actividades legales.

La Guardia Civil de Zamora ha esclarecido un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales, procediendo a investigar a los presuntos responsables, con la colaboración del equipos @ de Guipúzcoa, antes de pasar el asunto a instancias judiciales de Bergara (Guipúzcoa).

Consejos para evitar estas estafas

La Guardia Civil recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar ser víctima de esta estafa: verificar siempre por una segunda vía de comunicación cualquier cambio de número de cuenta bancaria, mediante una llamada telefónica al número desconocido desde el que se les llama, al teléfono que disponían con anterioridad o contactar presencialmente si es posible con los trabajadores y empresas proveedoras.

Las empresas deben desconfiar de emails que apelen a la urgencia, confidencialidad o presión temporal para que se realice el pago y revisar cuidadosamente la dirección del remitente, "incluso cuando el mensaje aparezca como legítimo" y disponer de protocolos internos de verificación antes de autorizar pagos o transferencias. Resulta esencial formar y concienciar al personal de la empresa sobre ciberseguridad y fraudes digitales.