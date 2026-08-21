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Adolfo Masyebra regresa a Zamora el próximo 5 de septiembre

El mentalista actuará en el Museo Etnográfico de Castilla y León, tras cancelarse el espectáculo en el Castillo por fuertes rachas de viento

El mago y mentalista Adolfo Masyebra.

El mago y mentalista Adolfo Masyebra. / Cedida

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

El mentalista Adolfo Masyebra regresará a Zamora el próximo sábado 5 de septiembre dentro del ciclo “Noches de mentalismo”, tras la suspensión de su actuación el pasado 15 agosto debido a las rachas de viento.

El profesional llevará a cabo el espectáculo “Abre los ojos”, una propuesta diseñada para cambiar la percepción del público sobre el mentalismo y la hipnosis.

El espectáculo tendrá lugar  en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León, con entrada por la calle Corral Pintado. Para esta nueva cita se han programado dos pases consecutivos a las 20.3 horas y a las 22.30 horas.

El espectáculo está enfocado exclusivamente a público adulto, a partir de 16 años. Las entradas tienen un precio único de 10 euro.

Cambio o devolución de entradas

Desde la organización se informa que las personas que tuvieran entrada para la función suspendida el pasado sábado, podrán cambiar su entrada para el espectáculo del día 5 de septiembre, en cualquiera de los dos pases previstos o bien se le devolverá el dinero.

El cambio de entrada o la devolución se realizará en el mismo sitio donde se adquirieron las entradas, en el quiosco Felipe situado en la de rúa de los Francos, 8.

En este mismo espacio será posible la adquisición de las entradas de manera anticipada para las funciones de la nueva fecha, en un horario de 10.00 a 15.00 horas y de las 18.00 a  las 23.00 horas.

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En caso de no agotarse las entradas de forma anticipada, se habilitará la venta en la puerta del salón de actos del Museo Etnográfico una hora antes del inicio de cada pase.

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