Zamora viaja al fin del Imperio Romano y los inicios de la Edad Media con las III Jornadas de Recreación Histórica

Zamora volverá a viajar al final del Imperio Romano y a los primeros siglos de la Edad Media de la mano de la celebración de las III Jornadas de Recreación Histórica, que tendrán lugar el próximo 29 de agosto en las aceñas de Cabañales.

La iniciativa reunirá a más de una treintena de recreadores llegados de distintos puntos de España, desde Málaga, Cantabria, Madrid, Barcelona o Extremadura, que aproximarán al público, de una manera didáctica y muy participativa, a la transición entre el mundo romano tardío y el inicio del medievo.

Junto con los recreadores, arqueólogos, investigadores y otros profesionales vinculados al estudio y divulgación de la historia darán a conocer la manera de vivir, la gastronomía, la medicina, la religión, las costumbres o la producción artesanal de esas sociedades mediante actividades muy variadas, que distan mucho de un mercado medieval.

Novedades

Entre las novedades de esta cita figuran un taller sobre los remedios naturales utilizados en la antigua Roma o recrearán el rito funerario de una mujer germánica durante la Antigüedad Tardía. A ello se unirán talleres de juegos romanos, artillería de época romana, producción de queso, una cacería tardorromana, tiro con plumbatas y diferentes propuestas destinadas tanto al público infantil como adulto.

Presentación de la Jornada de Recreación Histórica de Zamora. / Victor Garrido / LZA

El campamento abrirá sus puertas al público a partir de las 10.30 horas, ofreciendo a lo largo de todo el día exposiciones de réplicas exactas de piezas arqueológicas como utensilios de cocina, medicina, tejeduría y armamento, que los asistentes podrán manipular y consultar directamente con los especialistas.

“Queremos es que la gente se lleve una experiencia, que disfruten del día que puedan hablar con todas las personas que están allí, y que disfruten y aprendan con las propuestas” que se desarrollan subrayó el representante de la Sociedad Ibérica de Arqueología, José Carlos Sastre.

En memoria de Francisco Javier San Vicente

Está edición está dedicada a Francisco Javier San Vicente, compañero e impulsor de estas actividades fallecido hace un año, durante los incendios registrados en Salamanca. “Fue uno de los iniciadores de estas actividades y realmente que gracias a él estamos llevándolas a cabo y que queremos homenajearle también dándole continuidad” señaló Sastre

El arqueólogo puso en valor la riqueza patrimonial de otros enclaves de la provincia, como los situados en la zona de Muelas del Pan, Fuentespreadas o San Pedro de la Nave, siendo un de las escenas representadas en el templo visigótico, la de Daniel en el foso de los leones, ha fuente de inspiración del cartel efectuado por el artista Fran Guil.

Cartel de las recreación. / Cedida

Por su parte la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas aludió a que desde el Ayuntamiento de Zamora “nos gusta difundir, divulgar ciencia, divulgar conocimiento riguroso, comprobado y contrastado de la mano de los expertos” y “una de las maneras mejores de divulgar conocimiento a toda la población, es a través de actividades didácticas, entretenidas y divertidas”.

El representante de Fundación Caja Rural de Zamora, Sergio Esteban, animó tanto a niños como a los adultos a pasarse a lo largo del sábado 29 de agosto por las aceñas de Cabañales para “descubrir la historia para tener un mejor conocimiento de nuestro pasado”.