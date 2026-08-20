Zamora lleva el "Camino de Fromago" a Madrid para proyectar la feria como epicentro mundial del queso

El Presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, ha concretado junto a representantes de la Escuela de la Industria Láctea de Zamora (Eilza) los últimos detalles del "Camino de Fromago", que lleva esta feria por diferentes provincias de España, terminando en Madrid el día 3 de septiembre.

Con la presentación en la capital, se pretende culminar esta serie de eventos con los que estrechar lazos entre medios, profesionales del sector e instituciones con el fin de impulsar Fromago más allá de Zamora y España.

El "camino" de la feria ya ha pasado por Málaga, Oviedo, Pontevedra, Salamanca, Valladolid e incluso más allá de las fronteras de España en Braganza. Ahora, la Diputación y Eilza trabajan en la culminación de esta presentación previa a la feria, que se celebrará en la Casa de Zamora de Madrid, el 3 de septiembre a partir de las 12.00 horas del mediodía.

El "Camino de Fromago" supone el pistoletazo de salida de la feria, que tendrá lugar entre el 17 y el 20 de septiembre, contará con más de tres kilómetros de recorrido lineal y en la que estarán presentes 400 expositores de todo el mundo. La intención, avalada por el éxito que ya cosechó la última edición, es posicionar Fromago como un referente internacional del queso, combinando la degustación y la gastronomía con el impulso de la actividad económica, cultura y turismo, convirtiéndose así en un macroescaparate en el que reflejar las maravillas de este producto lácteo.