Más vivienda pública a precio asequible, la reivindicación que se acrecenta en Zamora con el proyecto de Monte la Reina

Aunque la despoblación, el empleo o la sanidad se sitúan como primeras preocupaciones, a la zaga le sigue la vivienda, que es, entre los jóvenes y muchas familias humildes que viven en la provincia de Zamora, uno de sus principales problemas. Por ello, la formación Zamora Decide ha hecho un repaso de la situación de soluciones habitacionales en la provincia y ha reclamado a las distintas Administraciones una mayor implicación en este asunto.

"Hay una cosa evidente, Zamora necesita mucha más vivienda pública a precio asequible para las familias, para los jóvenes, para los ciudadanos y para los futuros pobladores de Zamora que van a venir al campamento de Monte la Reina", ha declarado el portavoz de Zamora Decide, Manuel Fuentes, que ha sostenido que ninguna Administración Pública está promocionando como debiera la construcción de viviendas públicas.

Ello pese a que, desde otras formaciones con responsabilidades institucionales se reconoce el problema y la propia candidata del PP a la Alcaldía de Zamora en 2027, Elvira Velasco, ha reconocido que Zamora necesita 13.000 viviendas y el propio PP ha admitido que son necesarias al menos un millar para las familias que lleguen a Monte la Reina.

Administración central

Ante ese panorama, Zamora Decide ha afeado al Gobierno central que haya tardado diez años en presentar un plan estatal de vivienda como el que ha diseñado para periodo 2026-2030, sin que hasta el momento haya construido "ni una sola vivienda pública en la provincia de Zamora".

Respecto a la Administración autonómica, Zamora Decide ha recordado que la junta es la que más responsabilidad y competencias tiene en la materia, tanto en construcción de vivienda pública como en rehabilitación, y cuya política, para el partido zamoranista, se resume en "muchas declaraciones y pocas acciones". A través de convenios con la Diputación de Zamora, en los últimos años se han finalizado en la provincia 51 viviendas públicas, frente a las 13.000 necesarias y se han rehabilitado otras 69, según ha expuesto Manuel Fuentes, que ha calificado esas cifras de "escasas para la cantidad de necesidades que hay".

Municipios sin promoción de VPO

Además, de cara al futuro, más de 220 municipios zamoranos se van a quedar sin construir ni una sola vivienda pública en los próximos años pese a que "se necesitan en casi todas las comarcas", y especialmente en Toro y el alfoz de Zamora con el proyecto militar de Monte la Reina.

Begoña Sánchez y Manuel Fuentes, durante la rueda de prensa de Zamora Decide en la que se ha repasado la política de vivienda pública. / Víctor Garrido

En cuanto al Ayuntamiento de Zamora, a juicio del partido zamoranista, aunque el equipo de Gobierno con mayoría de izquierdas se muestra aparentemente "muy preocupado" por el problema de la vivienda, "tampoco destaca por resolverlo", ya que únicamente ha cedido hasta ahora el suelo para construir las 42 viviendas colaborativas para jóvenes que están a punto de terminarse en Vista Alegre, en la calle Burgos.

Viviendas de San José Obrero

Al Consistorio zamorano ha criticado especialmente que disponga de cuatro bloques con 32 viviendas en el barrio de San José Obrero que tiene "totalmente abandonadas" desde hace "un montón de años" y que podrían rehabilitarse y acondicionarse para disponer del doble, hasta 64 viviendas destinadas a gente que no tengan posibilidades económicas. Al respecto, Manuel Fuentes ha lamentado que hayan tenido que pasar más de diez años para que el equipo de Gobierno de Francisco Guarido anuncie que se va a derribar el primero de los cuatro bloques para habilitar 16 viviendas públicas para "familias necesitadas".

El líder de Zamora Decide ha lamentado que, pese a tener una situación económica "solvente", el Ayuntamiento de Zamora no ha dado ejemplo en materia de vivienda y lo que ha hecho es "echar balones fuera".