Estas son las actividades de la Biblioteca Pública de Zamora del 24 al 30 de agosto

La Biblioteca Pública de Zamora, en colaboración con el Club Deportivo Ajedrez Zamora, organiza una jornada de ajedrez donde los asistentes podrán aprovechar para medirse al campeón provincial, Aurelio Antón. Además, si los participantes quieren aprender a jugar también pueden participar en el taller de iniciación que imparte José Vaquero.

La actividad tendrá lugar el martes 25 de agosto a partir de las 10.00 horas.

Katua y Galea Teatro, especializada en espectáculos para la infancia y el público familiar, llevará a cabo el espectáculo “Cosas que contar” el viernes 28 de agosto, a partir de las 12.00 horas.

La propuesta de cuentos, que recala en la antigua Casa de la Cultura a través del programa Biblioescena, es un espectáculo de pequeño formato con historias, poesía, retahílas y juegos infantiles planteado para público familiar para público familiar a partir de 3 años. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Hasta el viernes, día 28 de agosto, todavía puede disfrutarse de la exposición de pintura Josefa Lozano, donde recrea pictóricamente los haikus escritos por Julián Alonso. La pintora, tras la lectura de los textos de Alonso, ha realizado una serie de pinturas centradas en la naturaleza de la Sierra de Guarrama.