El PSOE exige a la Junta aclaraciones sobre el revestimiento exterior del Museo de Semana Santa de Zamora

Los procuradores socialistas por Zamora en las Cortes, Iñaki Gómez, y Javier García Martín, han reclamado explicaciones a la Junta de Castilla y León sobre el cambio en el revestimiento del Museo de Semana Santa y un modificado, ya muy avanzado, por valor superior al millón de euros.

En las primeras infografías del proyecto que ganó el concurso de ideas para la realización del Museo “se podía ver en las infografías que los muros de hormigón iban a ir revestidos de sillería, de piedras labradas con forma regular y al estilo, por ejemplo, del Museo Etnográfico o del Museo Consultivo” mientras que en las más recientes “hemos visto cómo el proyecto se ha cambiado a un revestimiento de mampostería para aprovechar las piedras o ese fondo rocoso que tenía el propio Museo de Semana Santa en los bajos, en los sótanos, que se ha ido acumulando en el solar del Ayuntamiento, en la avenida de la Feria” explicó Javier García.

Partida de mampostería

Su compañero Iñaki Gómez señaló que “si se presenta una solución ganadora con sillería, por qué sin mediar presentación alguna se cambia a mampostería”. A mayores, y tras estudiar los proyectos de 2022, fallido, y las prescripciones técnicas del proyecto "cuando se refiere a cerramiento de piedra, dice que la piedra será con marcado CE, que garantiza procedente del fabricante la calidad, la idoneidad técnica de los materiales y su trazabilidad, y procedente de cantera. Viene la vicepresidenta y dice que se va a reutilizar la piedra procedente de la excavación” que “contraviene el proyecto y no lo explica”, esgrimió el procurador.

Una de las muestras de las piedras extraídas del solar. / J.N. / LZA

El representante socialista también detalló la partida correspondiente a la mampostería de la obra son 280.000 euros, de los cuales “un 30% corresponde a la compra del material que si no se va a usar, ¿a dónde va a ir ese dinero?”. Agregó que “la idea muy romántica de vamos a usar la piedra precedente del solar, tiene una derivada económica y queremos saber qué se va a hacer con ese dinero” y si finalmente la piedra empleada procede total o parcialmente de la excavación realizada en la propia parcela “resulta necesario” que estén acreditadas “tanto su idoneidad técnica como su valoración económica y el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el proyecto”.

Sobrecoste

La construcción, en marcha, se licitó por diez millones de euros, pero “se está planteando un modificado de más de un millón de euros”, un ajuste que podría deberse a “modificaciones estructurales, en los muros y en los forjados de hormigón y parece que está avanzado el asunto” denunció Iñaki Gómez que exigió que “nos digan en qué van a consistir esas ampliaciones presupuestarias”, que supondrían que el edifico superaría los 11 millones de euros únicamente en la ejecución a lo que se añadiría el coste de la musealización, todavía pendiente de concretar su cuantía y el porcentaje que asumirían las instituciones que se han comprometido verbalmente a colaborar, la Diputación, el Ayuntamiento de Zamora y la Junta.

Finalización

Los socialistas también recordaron que la obra, “tan deseada y tan ansiada por los zamoranos para albergar ese patrimonio material e inmaterial que es la Semana Santa de Zamora”, ha sufrido grandes retrasos tras el fracaso de la primera adjudicación. La construcción “tendría que finalizar en noviembre de 2026, en la última visita de la vicepresidenta segunda dice alegremente que para primeros de 2027, pero no nos dicen ni si se ha ampliado o no el plazo de ejecución, si va a tener sanciones o no la empresa”. Por ello, los procuradores en Cortes del PSOE a través de una iniciativa parlamentaria exigen a la Junta que “nos diga cuándo” va a concluir, una fecha que podría alargarse de prosperar el modificado.

Avance en la construcción del edificio. / Victor Garrido / LZA

Además, los representantes en cortes exigieron "responsabilidad política" porque ninguna de las obras impulsadas por la Junta en Zamora, como el Centro Cívico o el Conservatorio de Música o la unidad de ictus se ajustan a los plazos dados. "No hay ninguna obra de la Junta de Castilla y León en Zamora que se haga en plazo y que se haga en presupuesto", lamentaron.