Nuevas placas en las calles de Zamora: qué significan y a dónde llevan

La capital vuelve a recrear el trazado de la calzada romana que en su día conducía a las poblaciones situadas entre Astorga y Mérida, la Ruta Vía de la Plata que comunicaba a quienes se asentaron a largo de los 800 kilómetros que recorrían al oeste de Hispania, que se apropiaron de parte del trayecto que abrió esa senda, el pueblo de los tartessos, que habitaron el suroeste península entre los siglos IX y VI antes de Cristo, y a través de ella transportaban sus metales desde Extremadura a Sevilla y Cádiz, donde estaban asentados.

Un camino que podrán descubrir los amantes de estas vías ancestrales, de gran importancia histórica, cuyo nombre remite a la palabra árabe "Ballata" cuyo significado es, precisamente, empedrado; en referencia al material con el que los romanos construyeron ese camino que discurre en algunos tramos, como en la capital de Zamora, convertido en una vía alternativa del Camino de Santiago, aunque no oficialmente, aclara Christof Strieder, concejal de Turismo de IU en el Ayuntamiento de Zamora.

Placas Ruta de la Plata y Camino De Santiago / José Luis Fernández

Y es que desde hace unos días, las gentes que pisan las calles del casco antiguo se han visto sorprendidas por unas pequeñas placas metálicas con la leyenda "Ruta Vía de la Plata" que salpican el pavimento, algunas en el mismo trayecto que las que marcan el Camino de Santiago, "aunque son distintos recorridos: la Vía de la Plata nunca condujo a Santiago de Compostela, aunque se usaran algunos de sus tramos para facilitar camino hasta la plaza del Obradoiro", aclara el responsable municipal de Turismo, para salvar posibles polémicas como la que mantiene en armas a los amantes de la que une Mérida con Astorga.

La iniciativa del Consistorio de Zamora nace de las reuniones de trabajo de Christof Strieder con la Asociación de los Municipios de la Ruta de la Vía de la Plata, en respuesta a la propuesta que sus integrantes hicieron, cuyo anagrama se representa en esas pequeñas y singulares placas, explica el edil de IU, ante la expectación que ha levantado este recordatorio del primitivo camino.