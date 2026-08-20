¿Conoces la leyenda del pez de hierro situado a orillas del Duero? Esta es la historia del milagro

La silueta de un pez sobre una estructura metálica a tres metros sobre el suelo baña la margen izquierda del río Duero a su paso por Zamora capital, cerca del Puente de Piedra, entre los barrios de San Frontis y Pinilla. La escultura es conocida como ‘La leyenda del siglo X’, es obra del artista zamorano Gregorio ‘Goyo’ Fagúndez y tras ella se esconde una historia "divina".

Su nombre hace referencia a la leyenda del anillo de San Atilano. Y es que, si nos fijamos, observamos que en la boca del pez aparece un pequeño aro que supuestamente se tragó el animal y que origina el “milagro”.

Detalle del anillo de San Atilano en la boca del pez. / L. O. Z.

Para entender la historia hay que empezar por explicar quién era San Atilano. Fue obispo de Zamora entre finales del siglo XI y principios del X. En un momento dado, sintió que no podía continuar como obispo por el peso de algunos pecados cometidos en su juventud y abandonó la ciudad.

Peregrinó hacia Tierra Santa, hacia Jerusalén, pero antes de partir, arrojó el anillo episcopal al río Duero desde el antiguo puente romano. Se prometió a sí mismo que solo volvería si Dios le devolvía ese anillo. Años más tarde, mientras cenaba o preparaba pescado, encontró un anillo en el interior del pez, al parecer, un barbo (con el que habitualmente se le representa). Era la milagrosa señal para que regresara a Zamora.

Esta historia inspira la escultura de forja junto a la que pasean cientos de zamoranos al día disfrutando de las vistas al río y a la ciudad. Además, como curiosidad, cabe destacar que para su realización se utilizaron las barandillas originales del Puente de Hierro.

Ubicación de la escultura de Gregorio Fagúndez. / L. O. Z.

Cambio de ubicación

La escultura se sitúa en la avenida del Nazareno, en el barrio de San Frontis, pero su ubicación inicial no siempre ha sido esta. Su emplazamiento original fue el Puente de Piedra de Zamora en 2013, aunque apenas meses más tarde fue trasladada al paseo de la avenida en la margen izquierda por dos motivos. El primero, porque el creador Goyo Fagúndez es vecino del barrio de Pinilla. Y, el segundo, porque esta ubicación definitiva es más cercana al lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos. Y es que, al parecer, San Atilano comió el pescado que contenía el anillo en una posada ubicada en el actual cementerio de San Atilano.