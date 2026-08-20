La concentración contra el cierre de la residencia pública de mayores Los Tres Árboles de Zamora, sin banderas

El partido Zamora Decide pretende que la concentración ciudadana convocada para el sábado día 5 de septiembre a las puertas de la residencia pública de mayores Los Tres Árboles, con el objetivo de que esas instalaciones se mantengan abiertas con uso residencial, se desarrolle "sin banderas de ningún tipo". La concentración, que tendrá lugar el día 5 a las doce del mediodía, está abierta a todas las personas y colectivos ciudadanos. Desde Zamora Decide han hecho un llamamiento para que toda la ciudadanía se sume a esa medida de presión porque "si no presionamos, si no hay un movimiento ciudadano importante, la opinión que tenemos en la Ejecutiva de Zamora Decide, es que no van a hacer absolutamente nada", ha declarado el portavoz de esa formación, Manuel Fuentes.

En la concentración habrá megafonía y se dará voz a través de ella a los portavoces de todas las organizaciones y colectivos que apoyen la movilización y quieran intervenir.

Manuel Fuentes ha lamentado que la mayor parte de la residencia se vaya a cerrar y únicamente permanezca abierta la planta baja. Aunque los residentes se trasladarán al nuevo centro residencial público del que se ultima la construcción y el equipamiento junto al Centro Integrado de Formación Profesional, la apertura de esas nuevas instalaciones no supondrá que haya una residencia pública más en la provincia y Zamora "seguirá sin ninguna nueva residencia pública en los cuarenta años que lleva gobernando el Partido Popular", ha lamentado el portavoz de Zamora Decide.

De cara a esa concentración, el partido zamoranista ha recibido ya el apoyo de otros colectivos y organizaciones ciudadanas, por lo que la convocatoria "avanza positivamente" y está previsto mantener con todas ellas una reunión conjunta preparatoria.

En los últimos meses, se han llevado a cabo otras iniciativas como la recogida de firmas con el fin de que la residencia de Los Tres Árboles siga abierta una vez que entre en servicio la nueva.