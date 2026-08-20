¿Cuánta cocaína mueve Zamora? El dato de las incautaciones que dispara todas las cifras

La cocaína, el "perico" o la "nieve" en el argot del tráfico y consumo, continúa siendo la droga más consumida en la provincia de Zamora y el noroeste del país, a tenor de las cantidades incautadas por la Policía Nacional y por la Guardia Civil se disparó en un 2.750% en el año 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior.

El análisis de esa información sirve de base para estipular de forma aproximada el volumen de "perico" que se mueve a través de la provincia zamorana, entorno 477,2 kilos al año si se tiene en cuenta, según los expertos en la materia, que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado solo se incautan de un 10% de la cantidad que manejan los traficantes.

En Zamora, se cerró el año pasado con 47,72 kilos aprehendidos solo de cocaína en operaciones antidroga en los distintos controles en carreteras, rutinarios o no, cantidad que habría reportado aproximadamente 2,3 millones de euros al venderla, beneficio que puede ser superior en función de la pureza y de los cortes que los traficantes e intermediarios realicen antes de venderla en "pollos", es decir, de gramo en gramo por un precio de entre 50 y 60 euros cada envoltorio.

Las otras sustancias aprendidas: 429 kilos Los 429,48 kilos restantes de esa sustancia que pasaron por esta provincia se destinaron al consumo de zamoranos y zamoranas o siguieron su camino para ser distribuidos en otros puntos del país, ya que juega un papel nada desdeñable en las rutas que pasan por la autovía Ruta de la Plata, la A-66, y la de las Rías Baixas, la A-52, que se comunican los puertos gallegos y del sur con el norte peninsular. La cercanía con Portugal favorece la llegada de sustancias estupefacientes desde las costas del país vecino y desde la comunidad gallega. La posición estratégica de Zamora como lugar de paso en dirección a esos puertos, hacia Asturias y hacia el sur del país, su proximidad a Madrid, Valladolid, Salamanca o León, explica que la Guardia Civil, principalmente, y la Policía Nacional den golpes de cierta importancia al narcotráfico a través de los controles de tráfico, fundamentalmente, que permiten localizar y neutralizar cargamentos de notoria importancia. Los operativos habituales se centran en controles de tráfico en carreteras, donde se interceptan vehículos con dobles fondos o cargamentos ocultos en dirección a otras comunidades autónomas, como los 55,5 kilos de cocaína aprehendidos en agosto de 2025 a un ciudadano gallego en Rionegro del Puente que transportaba 47 paquetes escondidos en dos maletas en su maletero y le hubieran reportado 1,8 millones de euros.

El gas de la risa, la cuarta droga en decomiso

El gas de la risa, óxido nitroso o medicina de la droga creativa, aparece por primera vez en el listado de las drogas estupefacientes como la cuarta sustancia con mayor número de decomisos, en concreto 950 gramos que dan lugar a 3.503 aplicaciones cuando se utilizan globos para colocarse y 16 gramos, una práctica que se está extendiendo como si fuera inocua. Nada más lejos de la verdad, advierten los expertos que advierten del grave riesgo para la salud cuando se da un consumo frecuente, lo que puede terminar en daños neuronales, desmayos y problemas de movilidad en la persona que aspira esta sustancia que se introduce en el interior de un globo normal. Por lo general, va unido a la celebración de fiestas privadas y en las raves, provoca un estado de euforia, deshibición, que invita a la risa sin control durante unos minutos y al baile, lo que está favoreciendo su extensión entre la población más joven, aunque se conoce desde hace dos siglos.

La sustancia es gas incoloro, ligeramente dulce y casi inodoro almacenado en grandes bombonas, aunque en la actualidad se comercializa en pequeños recipientes metálicos con forma de bala que denominan "whippets" o "whip-its" (látigo en inglés) por la rapidez con que hace efecto en quien la consume que se siente eufórico y relajado en segundos, sensación placentera que solo durante un par de minutos o, como poco, 30 segundos, pero que engancha.

Un agente de la Guardia Civil durante una operación en un "indor". / L.O.Z. (Archivo)

Hachís y marihuana, un 90% menos de incautaciones

El hachís, cogollos secos (flores) de la planta de cannabis que se fuman, y la marihuana, la resina concentrada de las flores mucho más potente que se consumen como cigarrillos o vaporizada con dispositivos eléctricos, son las sustancias de mayor consumo tras la cocaína, mucho más baratas. La Guardia Civil ha incautado 4.627 gramos en plantaciones de "indors", cultivos en el interior de viviendas, y al aire libre en todo el año 2025, cantidad inferior en gramos, en concreto en un 89,7% de hachís y un 88,6% de marihuana, según el Ministerio de Interior.

Las incautaciones de speed bajaron en un 86,97% a lo largo de ese año, cuando se decomisaron 180 gramos, seguido por el nitrato de alquilo, el famoso poppers, que también se redujo en 83,30% en cuanto a la cantidad de gramos aprehendidos, 174 gramos en total, en operaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, apunta el Ministerio en su estadística. La anfetamina es la quinta droga en el número de incautaciones en la provincia, con 99 gramos y un aumento del 300% en la cantidad aprehendida respecto de 2024.

El LSD, con 70 gramos en sexto lugar, de acuerdo con el mismo baremo, lo que ha puesto un dato significativo porque las cantidades localizadas en intervenciones policiales han aumentado en un 2.233%.

Aunque la heroína, el "caballo", parecía volver con fuerza al mercado negro de venta de drogas, lo cierto es que las cantidades incautadas se pueden considerar pequeñas al elevarse a 60 gramos, el equivalente a 40 dosis, si bien esa cantidad supone un crecimiento de un 85,89% respecto del periodo anterior.

El éxtasis, con 54 gramos requisados está en ese grupo de drogas con menos incautaciones, con un descenso del 69,58%; mientras que la ketamina, con 38,8 gramos, disparó el número de dosis localizadas por los agentes con un porcentaje al alza de 1,191% en un año.