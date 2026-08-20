El centro de datos proyectado en Zamora Norte consumirá casi tanta agua como toda la población de la capital: preocupación vecinal por el megaproyecto

El centro de datos proyectado en el polígono Zamora Norte de Monfarracinos ha generado el rechazo de parte de la población de esa localidad del alfoz. La preocupación se ha agrandado a medidas que se conocen más cifras de las dimensiones del proyecto y del consumo de agua y energía que requerirá.

Las instalaciones planteadas en ese macroproyecto de grandes equipos informáticos y servidores destinados al desarrollo de la inteligencia artificial incluyen números de alto impacto en una provincia como Zamora y de ellas se ha hecho eco la formación Zamora Decide, que en febrero ya denunció lo que supondría esa iniciativa empresarial del polígono Zamora Norte y ahora acaba de dar nuevos datos que afianzan la inquietud que se extienden entre parte de la población de Monfarracinos y algunos vecinos de la capital zamorana.

El portavoz de Zamora Decide, Manuel Fuentes, se ha hecho eco del malestar que genera esa iniciativa para instalar grandes computadoras de procesado de datos. El proyecto requerirá un alto consumo de agua en un municipio como el de Monfarracinos que en el pasado en varias ocasiones ha tenido problemas de abastecimiento a la población. En concreto, la cifra de consumo de agua de ese centro de datos, según ha denunciado Manuel Fuentes, ascenderá a 1,36 millones de litros diarios. Eso representa el consumo de una población equivalente a 50.000 habitantes, poco menos de los cerca de 60.000 que tiene la capital zamorana.

Alto de gas natural

Pero no es la única cifra que despierta inquietud, ya que el proyecto también contempla la construcción de 24 grandes chimeneas de 30 metros de altura y un consumo de gas natural que es más del doble que el destinado actualmente para el consumo doméstico en toda la provincia, ha advertido la formación provincial, que ha canalizado el malestar por ese proyecto. Ha recordado además que la Confederación Hidrográfica del Duero también ha alertado de que esa iniciativa puede llevar al límite las reservas de agua de los acuíferos de la zona y a ello podrían sumarse los problemas que pueda generar la evacuación de las aguas residuales derivadas de ese consumo.

En base a ello, Zamora Decide ha pedido que se frene ese proyecto tal y como está planteado actualmente, ya que si no, junto a las plantas de biogás y otros macroproyectos energéticos, pueden hacer que Zamora se "transforme en la zona más contaminada de Castilla y León, cuando actualmente tenemos fama de todo lo contrario, de que aquí, a lo mejor no hay mucho empleo, pero tenemos una calidad de vida importante y un aire limpio que ayuda a conservar nuestra salud".

Manuel Fuentes ha criticado igualmente el impulso que se ha dado al nuevo polígono Zamora Norte, cuando en el alfoz de la capital existen actualmente otras zonas con suelo industrial disponible.

Petición de explicaciones

Por todo ello, ha pedido al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, que informe a toda la ciudadanía de cuáles son las consecuencias de todo ese macroproyecto al que van a dedicar millones de euros".

El líder de Zamora Decide se ha preguntado por qué se ha cambiado la idea inicial anunciada por la Junta de que en el polígono Zamora Norte se instalaran solo empresas verdes y ahora se avance que en él se instalará ese centro de datos que, según ha asegurado, básicamente supone tener cuarenta naves llenas de ordenadores absolutamente enormes, que gastan agua para poder refrigerar" los equipos informáticos que se sacará de acuíferos como el de Villafáfila.

"Decían que iban a venir de ocho a doce empresas, todas verdes, muy potentes, y la empresa que quieren montar aquí ahora es un centro de datos para poder trabajar cosas de inteligencia artificial", ha lamentado Manuel Fuentes. Por todo ello, ha exigido explicaciones al Gobierno autonómico, que destinará 18 millones de euros a la construcción del nuevo polígono Zamora Norte en Monfarracinos.