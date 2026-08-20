Caja Rural de Zamora subraya su apuesta por la unidad y aclara que si no está en la Cámara de Comercio es porque prescindieron de ella

La entidad Caja Rural de Zamora ha reafirmado su apuesta por la unidad de cara a sacar adelante proyectos que beneficien a la provincia y ha aclarado que, si no forma parte del pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, es porque el organismo cameral prescindió de ella. Las aclaraciones las ha efectuado el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, a preguntas de los periodistas sobre el acercamiento entre la Caja y la Cámara tras las desavenencias entre ambos.

Respecto a la unidad institucional, Cipriano García ha recordado que Caja Rural, junto a la propia Cámara de Comercio, promovieron en su día una unidad que estaba "perfectamente diseñada" y en la que participaba "toda la sociedad zamorana, incluidas las instituciones" a través de Zamora10. Sin embargo, en su momento, en el año 2022, la Cámara de Comercio dejó Zamora10 "sorpresivamente" y "sin dar ninguna explicación".

Esa marcha se produjo pese a que el proyecto de esa asociación para el desarrollo había logrado "la unidad de Zamora a todos los niveles, institucional, profesional, y empresarial" de cara a lograr un cambio en positivo para la provincia.

"Estuvimos durante cinco años aproximadamente en ese empeño, luchando no solo con las instituciones, la Cámara y las organizaciones, que éramos las que sustentábamos el proyecto, sino también con unos 400 o 500 zamoranos, empresarios de todo tipo, de todos los gremios, que se reunían a horas intempestivas, fuera del horario de trabajo, intentando aportar a los problemas las posibles soluciones para que, a través de esa iniciativa que era Zamora10, fuéramos capaces, junto con las instituciones, de poner en marcha proyectos como los que se han llevado a cabo", ha rememorado Cipriano García.

El espíritu de Zamora10

De hecho, de ese trabajo común a través de Zamora10 salieron proyectos como Fromago "que ha sido todo un éxito", e igualmente se impulsaron iniciativas como la Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora, el nuevo Museo de la Semana Santa, o la reclamación de la puesta en marcha del cuartel de Monte la Reina, entre otros proyectos.

El director general de Caja Rural de Zamora ha señalado que ese "ente de unidad" en el que se erigió Zamora10 respondía a una filosofía de unidad que se defendía entonces y que la caja sigue manteniendo. Al respecto, ha recordado que el interés de la cooperativa de crédito zamorana es el de promover y facilitar una mejora de la provincia, algo que es "nuestra implicación constante y diaria a todos los niveles" y para ello ofrece "facilidades financieras" a todo el que venga a invertir a Zamora y acceso a la financiación a las empresas que lo requieran.

Cipriano García ha añorado ese espíritu de unidad logrado con Zamora10, que sirvió para demandar y requerir a las instituciones y al ámbito político los proyectos emanados de los profesionales y los zamoranos aglutinados en Zamora10.

Sobre la posición de la Cámara de Comercio de Zamora, ha mostrado su "respeto absoluto" a las decisiones que adopte, entre otras razones, porque es la representante del empresariado zamorano, "y Caja Rural nunca va a estar en contra de los empresarios" de la provincia, ha apostillado.

Representación en la Cámara de Comercio

Respecto al hecho de que Caja Rural no forme parte actualmente del pleno de la Cámara de Comercio de Zamora, ha recordado que fue la propia Cámara de Comercio la que les llamó y les pidió durante tres legislaturas que formasen parte del pleno porque les parecía "coherente" que la entidad financiera zamorana estuviera representada en el órgano cameral y fue también la propia Cámara la que en la cuarta legislatura llamó a Caja Rural "para decir que prescindían" de su representante, por lo que "la Caja tiene que estar donde quieren que esté, donde no quieren que esté no puede estar".

El director general de la cooperativa de crédito provincial ha finalizado recordando que la Caja tiene unos órganos representativos que son los que tienen que dirimir cuándo, cómo y quién tiene que estar allí e igualmente la Cámara de Comercio "tampoco es de nadie", sino que representa a un empresariado que igualmente es al que se debe y el que debe dirimir lo que pasa en la Cámara.

Fijadas esas posiciones, Cipriano García ha explicado que Caja Rural seguirá dedicándose "a lo que se ha dedicado siempre, a financiar todo lo que acontece en Zamora y a intentar posibilitar y facilitar cualquier movimiento social, de desarrollo, que se pueda producir en Zamora".