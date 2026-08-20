Cuando una caja de cartón se transforma en un teatro: la sorprendente creatividad de los niños de Mamut5

Pegamento, papeles de múltiples colores, pinturas de varios tipos o grandes cajas, entre otros variados materiales pueblan el amplio salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.

La estancia, que habitualmente acoge charlas, conferencias y conciertos, se ha transformado en un laboratorio de imaginación, de creatividad y compañerismo de la mano de diez niños que participan en el taller de teatro en miniatura lambe-lambe, guiados por los integrantes de Baychimo Teatro en una de las actividades didácticas del Festival de teatro en miniatura en los márgenes de lo pequeño Mamut5.

Los niños trabajan en pequeños grupos o de manera individual. Se ayudan entre ellos, comparten dificultades, se consultan e incluso son los primeros espectadores de una de las propuestas escénicas más avanzadas.

Una niña ultima el interior de una caja. / Lucas Anta / LZA

Sus planteamientos

La actividad arrancó el lunes con una introducción al lambe-lambe, el arte escénico en miniatura que se representa dentro de una caja cerrada para un solo o varios espectadores al mismo tiempo. “Les explicamos todas las posibilidades que existen de relacionarse con el espectador. A partir de eso, ellos decidieron qué historia querían contar, cómo querían contarla, cómo iba a ser su caja, si iban a incluir objetos o bien pequeños títeres, desde dónde va a haber el espectador, si es para un espectador o para dos espectadores”, describe la actriz Paloma Leal.

Varios participantes con Paloma Leal. / Lucas Anta / LZA

“Ellos han tomado todas las decisiones como si fueran profesionales, como unos titiriteros profesionales” remarca la integrante de Baychimo, mientras observa el trabajo de los niños en el que únicamente intervienen en aquellas tareas que requieren destrezas que, por sus edades de entre 8 y 16 años, no tienen adquiridas.

Capacidad de trabajo

Desde una libertad absoluta algunos han optado por desarrollar cajas escénicas individuales, otros han querido hacerlo por parejas y hasta un grupo está confeccionando una caja con dos capítulos o incluso otro asistente, una con dos niveles distintos. “Siempre nos sorprendemos de la capacidad que tienen para realizar el trabajo en muy poco tiempo. Todavía no hemos empezado a manipular las cajas porque aún están en fase de construcción, pero en muy poco tiempo ellos son capaces de comportarse como auténticos profesionales, de manipular la caja, de indicarle al espectador dónde se tienen que colocar, les entregan los auriculares... asumen el rol de titiriteros con una facilidad asombrosa” precisan.

Una de las niñas se afana en pegar unas letras. / Lucas Anta / LZA

Algunos ya casi han acabo la caja y ayudan a los que tiene todavía mucha tarea por delante o que han optado por propuestas que implican una mayor complicación.

Gabriela Pérez, que acudió el año pasado con su hermano, repite porque “me gusta mucho más el teatro en miniatura que el grande”. El verde es el color que predomina en el exterior de su caja, una pista de la temática que aborda. En un lateral ha situado la palabra “Ayúdame”. “Es un poco difícil, pero es divertido hacerla” explica al tiempo que concreta que habla de un bosque. África Diez ha optado por plasmar en su propuesta el libro que está leyendo.

El medioambiente, los videojuegos, los animales o los primos de los Minions en el espacio están presentes en sus teatros en miniatura que compartirán con el público.

Detalle de algunos de los títeres realizados por los niños. / Lucas Anta / LZA

Programa

La quinta edición de Mamut echa a andar el viernes 21 de agosto con un taller para adultos sobre teatro de sombras en miniatura, impartido por la brasileña Daniele Viola de la Compañía Libélula, para el que ya no hay plazas, que tendrá lugar en el Etnográfico. A continuación, los participantes en taller de teatro lambe-lambe compartirán con el público los trabajos que han efectuado de 12.30 a 13.30 horas en la plaza de Viriato.

Varias niñas pintan el exterior de su caja. / Lucas Anta / LZA

Por la tarde, el Centre de Titelles de Lleida, sin duda, sorprenderá con su espectáculo de calle "Hathi", desde las 19.30 horas, por el centro, en concreto de la plaza de Castilla y hasta la de Viriato, donde, de las 20.00 a 22.00 horas, el público podrá disfrutar de la propuesta de poesía en movimiento y de nueve espectáculos en miniatura que funcionarán al mismo tiempo, por lo que la organización entregará tickets por orden de llegada para facilitar ver el máximo número de cajas.

El sábado el epicentro matinal del festival estará en la plaza Canteras del Raposo, entre las 11.30 y las 13.30 horas, y por la tarde, de 20.00 a 22.00 horas, volverá a la plaza Viriato, mientras que el broche de Mamut tendrá lugar el domingo donde las cajas estarán en las aceñas de Cabañales de las 11.30 a las 13.30 horas.