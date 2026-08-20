Beatriz Benavides, alumna del programa STEM Talent Girl: "Más que ayudar a las chicas a seguir el camino científico, lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad"

Centros de datos, infecciones en prótesis, señalización intracelular, neurodivergencias, toxoplasmas o por qué los búhos pueden girar tanto la cabeza fueron los diversos temas de algunas de las investigaciones que se presentaron en la Gala del Talento STEM, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Todos estos proyectos se habían ido desarrollando durante el curso escolar, dentro del programa STEM Talent Girl.

La representante de Zamora, la estudiante Beatriz Benavides, era una de las finalistas. Su pasión por la investigación, descubierta una vez que entró a formar parte del programa, cuando cursaba Secundaria, le llevó a desarrollar un estudio sobre la flecha del tiempo, centrado en el contexto de la termodinámica y la física estadística. Hasta allí había llegado tras superar la semifinal en Castilla y León. “Éramos bastantes candidatas y el jurado valoraba desde la innovación del tema hasta los recursos utilizados o la forma de hablar en público para ponerte la nota final”, resume.

Participantes en la gala celebrada en Madrid. / Cedida

No se llevó ninguno de los premios, pero sí una grata experiencia junto a jóvenes de toda España con sus mismas inquietudes. “Era muy complicado elegir un proyecto, porque son muy diferentes entre ellos y es difícil comparar un trabajo sobre biomedicina con uno de física. Los que ganaron eran de chicas súper válidas, con propuestas muy interesantes”, asegura. Desde Valencia hasta Cádiz, Extremadura, Castellón o Salamanca, pudo charlar con todas ellas e incluso intercambiarse teléfonos.

De las charlas a la investigación

Desde pequeña, Beatriz se ha visto conquistada por la ciencia, aunque no sabía muy bien qué camino tomar. “Mi padre es ingeniero y una de sus compañeras es mentora del programa STEM Talent Girl, así que me habló de él y me animé a participar”, recuerda. En ese primer año ya acudió a diferentes charlas de ingenieras, médicas o arquitectas. “También visitábamos empresas para saber qué se hace exactamente en determinados puestos de trabajo”, añade. Pero lo que realmente le conquistó fue, tras su paso a Bachillerato, la posibilidad que ofrece el programa de realizar proyectos de investigación sobre cualquier rama de las ciencias. “Como me gusta tanto la Física, los dos estudios en los que he trabajado estos dos últimos cursos han sido en este campo”.

Beatriz Benavides, en la final de Madrid. / Cedida

El primero con el que intentó llegar a la final de Madrid versaba sobre campos electromagnéticos, “tanto en aceleradores de partículas como en reactores de fusión”, detalla. Inspirada en el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, su idea era lograr explicar cómo a través de estos campos las partículas se mueven lo más rápido posible. “En el acelerador de partículas las colisionan para observar sus partes y sus reacciones, mientras que en los reactores nucleares se dispara un neutrón contra un átomo radioactivo para conseguir una reacción en cadena que produce energía”. El estudio de la fusión y la fisión nuclear también estaban presentes en su propuesta, que se quedó en la semifinal el pasado año.

Directa a la final

El jurado sí que eligió esta vez su segundo proyecto, el de la flecha del tiempo. “En ambos casos, utilicé simulaciones, pero este segundo es más teórico, porque tuve que partir de fundamentos de relatividad y de las dimensiones del tiempo”, reconoce. Personalmente, considera que haber llegado a la final en esta ocasión se debe a una valoración en positivo de cómo explicó este concepto más abstracto de una manera bastante sencilla.

“Aunque no me dieron ningún premio, me quedo con que uno de los miembros del jurado me comentó que le habría encantado que le hubieran enseñado física como yo había explicado muy proyecto”, agradeció.

Enamorada de las ciencias

El camino por las ciencias lo tenía más que claro desde pequeña, pero el programa STEM Talent Girl, en el que continúa también ahora, en su etapa universitaria, le ayudó a saber hacia dónde avanzar. “Cuando entras, conoces muchas profesiones en Ingeniería, Matemáticas o Física, pero también te descubre otras nuevas. En mi caso, cada vez que volvía de una charla, estaba convencida de que iba a dedicarme a aquello que me habían explicado”, bromea. Pero lo que realmente le interesa es poder dedicarse a investigar. “No sabía que me gustaba tanto, se aprende muchísimo e incluso me está sirviendo ahora en mi etapa universitaria”, asegura.

Beatriz Benavides, durante la charla que impartió en la clausura del programa STEM Talent Girl de Zamora. / B. B. G. (Archivo)

Sobre la labor que iniciativas como el programa STEM Talent Girl desarrolla para incentivar las vocaciones científicas femeninas, considera que “más que ayudar a las chicas a seguir por esta vía, lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad, porque, literalmente, somos iguales los hombres y las mujeres en cuanto a la inteligencia. Hay que convencerse de que somos muy capaces de estudiar cualquier carrera técnica”, sentencia.

Aunque el pasado curso comenzó en el Campus Viriato la carrera de Ingeniería Mecánica, su pasión por la Física ha hecho que quiera cumplir su sueño de cursar este grado, que comenzará este septiembre en Salamanca.

Todo un ejemplo de joven STEM Talent Girl que demuestra que la ciencia no entiende de géneros.