El aumento de bajas en Zamora se debe, en parte, a que hay más gente trabajando

Las bajas laborales aumentaron en Zamora un 3,34%, al pasar de las 14.138 reconocidas en 2024 a 14.752 un año después. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también aumentó la cifra de afiliados a la Seguridad Social, un 1,4%, lo que explica en buena manera la existencia de una mayor cifra de procesos de incapacidad temporal.

Y es que para estar de baja hay que ser afiliado activo a la Seguridad Social. De tal forma que si se divide el número total de bajas entre la cifra de asegurados el resultado es de una incapacidad temporal por cada 4,2 trabajadores, una ratio que se sitúa solo una décima por debajo de la registrada en 2024 y 2025, de una baja por cada 4,3 empleados.

Las cifras no son comparables con las de los años 2020 a 2022, cuando debido a la pandemia la cifra de bajas suponía que prácticamente el equivalente a un tercio de los trabajadores había estado de baja cada uno de estos años, por culpa del Covid.

La comparativa con los años anteriores, sin embargo, sí refleja este aumento significativo de las bajas, aún teniendo en cuenta también el aumento de la afiliación, de tal forma que en 2019 y 2018 se daba una baja por cada seis trabajadores y entre 2016 y 2017 una entre cada siete.

El informe anual sobre incapacidad temporal que elabora la Consejería de Sanidad apunta que el pasado año se cogieron más bajas las mujeres, 8.226, que los hombres, 6.526.

El doble de días que en 2013

El número de días de baja por incapacidad temporal se ha duplicado en Castilla y León desde 2013, al pasar de los 6,8 millones a los 15,6 alcanzados el pasado año, cuando se tramitaron 293.865 procesos, lo que supone una media de 24.489 bajas al mes, de las que el 54,9% corresponden a mujeres y el 45,1% a hombres.

Desde el año 2013, cuando se contabilizaron 142.461, el número de bajas tramitadas en Castilla y León ha tenido una tendencia ascendente, que fue más acusada en el periodo 2020-2022 debido a las bajas ocasionadas por el virus del Covid-19, hasta alcanzar en 2022 las 402.586.

Además, la duración media de las bajas también se ha incrementado hasta los 52,65 días, el valor más alto desde el 2021, cuando se alcanzaron los 52,67 días. En 2013 la duración no llegaba a los 49 días. En Zamora la duración media de las bajas es de 58,49 días, casi una semana más que la media regional.

Principales dolencias

Hay un tipo de enfermedades que son las que más influyen en las bajas laborales. Hay concretamente tres tipos de dolencias que se llevan la palma. La primera, los dolores de espalda y las hernias de disco, que supusieron dos millones de días de baja en la comunidad, con una media de 70 días por proceso. Muy importantes son también los procesos de ansiedad, estrés y trastornos de adaptación, que provocaron bajas con una media de 114 días de duración. Más de 2,6 millones de días de baja se consumieron en la comunidad por este problema. Y la tercera posición fueron las gastroenteritis y colitis que provocan un gran número de bajas, pero de mucha más corta duración, una media de siete días.

Entre las patologías que más días de baja duran por proceso figuran el cáncer de mama, con 236 días de media, otros tipos de cáncer, con 160 días,las luxaciones, esguinces o fracturas en la pierna, con 114 días y otros trastornos de las articulaciones, con cien días.

Si el foco se abre de las enfermedades concretas a los grupos diagnósticos, los más frecuentes que dieron lugar a procesos de incapacidad temporal en 2025 fueron las alteraciones respiratorias, seguidas de las alteraciones musculares de partes blandas y las alteraciones digestivas. Estos tres grupos concentraron el mayor volumen de episodios de baja, si bien presentaron duraciones medias relativamente reducidas en el caso de los procesos respiratorios y digestivos, en torno a 10-11 días por proceso.

Provincias

Por provincias, Valladolid se situó a la cabeza con 79.768 bajas, por delante de Burgos (61.923) y León (41.227). En el extremo opuesto se situaron Soria, con 12. 526, Zamora (14.752) y Ávila (14.958). En Salamanca se contabilizaron 28.351, en Palencia (22.599) y en Segovia (17.761).

No obstante, teniendo en cuenta la duración media de las bajas, León se situó en cabeza con 77,24, días, por delante de Salamanca (63,74) y Zamora (58,49). Las bajas más cortas correspondieron a Soria, con 41,42 días, Burgos (41,44), Segovia (44,52) y Valladolid (45,73). En Palencia fueron de 54,85 días y, en Ávila de 54,46.

Por otra parte, el índice mensual de bajas en el total de la comunidad fue de 2,47 bajas nuevas por cada 100 afiliados activos. Por provincia, Burgos (3,26) y Valladolid (2,84) son las que tienen un índice más elevado. Salamanca y Zamora son las que tienen un índice menor (1,81 y 1,98 respectivamente), tal y como sucedía en años anteriores. En Soria se situó en el 2,97, por delante de Palencia (2,80), Segovia (2,18), Ávila (2,16) y León (2,02).

Desagregando por sexo, el índice mensual de bajas es superior en mujeres en todas las provincias. Las mayores diferencias se producen en las provincias de Ávila y Soria, con una diferencia de 1,1 puntos respectivamente entre hombres y mujeres.