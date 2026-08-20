Alerta en Zamora: será la provincia más calurosa de todo Castilla y León
La Junta de Castilla y León advierte a través de la red social X de la situación climatológica en la comunidad autónoma durante la jornada de este jueves 20 de agosto, informando de que la provincia en la que más calor se va a pasar es Zamora.
En concreto, será la mitad sur de la provincia la que mayores temperaturas sufrirá, con unas máximas de entre 27 y 30 º C y mínimas de entre 13 y 18 º C.
La otra cara de la moneda
Frente al calor, la Aemet también advierte de que puede haber precipitaciones en algunas zonas de la provincia. Concretamente, establece un aviso amarillo por lluvia y tormentas.
Se esperan precipitaciones en toda la comunidad y temperaturas más altas en Zamora, que rondarán los 30 º C antes del respiro que se prevé que dé el tiempo este fin de semana.
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