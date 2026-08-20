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Advertencias de la Junta ante la alerta por lluvia que incluye Zamora: horas y actividades a las que estar atentos

La Junta de Castilla y León activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas, solo Salamanca queda exenta

19/06/2024 Transeúntes protegidos con paraguas durante las fuertes lluvias. A 19 de junio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Durante la jornada de hoy miércoles algunas zonas de la provincia de Sevilla vivirá fuertes lluvias. SOCIEDAD María José López - Europa Press

19/06/2024 Transeúntes protegidos con paraguas durante las fuertes lluvias. A 19 de junio de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Durante la jornada de hoy miércoles algunas zonas de la provincia de Sevilla vivirá fuertes lluvias. SOCIEDAD María José López - Europa Press / María José López - Europa Pre / Europa Press

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Gaby Marcos

La Junta de Castilla y León ha emitido una alerta amarilla por lluvia y tormenta que podrían llegar a gran parte de la Comunidad Autónoma, incluyendo Zamora.

Aunque el mayor riesgo lo corren la provincia de León y el Sistema Ibérico, solo Salamanca se libra de esta alerta por precipitaciones que podrán ir acompañadas de chubascos y tormentas, fuertes y persistentes. Se prevé también una brusca caída de las temperaturas que se extenderá durante todo el fin de semana.

En caso de tormenta eléctrica

Ante esta previsión, la Junta de Castilla y León recomienda extremar las precauciones. Evitar desplazamientos innecesarios en episodios de tormenta, tratar de permanecer en interiores y no salir a zonas con potencial riesgo de inundación son las principales medidas a tomar.

En caso de que sea posible, quedarse en zonas altas acompañados de los animales domésticos, evitar transitar por zonas próximas a cauces de ríos y extremar la precaución en carretera.

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Duración de la alerta

El aviso amarillo, que comenzó a las 12.00 horas de este jueves 20 de agosto, se extenderá hasta las 21.00 horas de este mismo día, previendo una reducción de las precipitaciones pero manteniéndose las temperaturas durante el fin de semana.

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