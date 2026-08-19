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Zamora necesita donantes de sangre con urgencia: estos son los cuatro grupos más necesarios

Se habilitarán varios puntos móviles en toda la provincia además del punto fijo del Hospital Provincial de Zamora

Zamora necesita donantes de sangre con urgencia: estos son los cuatro grupos más necesarios.

Zamora necesita donantes de sangre con urgencia: estos son los cuatro grupos más necesarios. / E. P.

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A.B.G.

Zamora

Las reservas de sangre necesitan un refuerzo en Zamora. Según los niveles publicados este 19 de agosto, los grupos A+, A-, O+ y AB- son los que presentan una situación más urgente, por lo que se pide a las personas que puedan donar que lo hagan cuanto antes.

También hacen falta donaciones de los grupos B+, B-, O- y AB+, aunque en estos casos la recomendación es acudir en los próximos días.

Zamora necesita donantes de sangre con urgencia: estos son los cuatro grupos más necesarios.

Zamora necesita donantes de sangre con urgencia: estos son los cuatro grupos más necesarios. / Cedida

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo en el punto fijo del Hospital Provincial de Zamora, situado en la tercera planta, en la calle Hernán Cortés, 40. El horario de donación es los miércoles de 15.00 a 21.30 horas, los jueves de 9.30 a 15.00 horas y los viernes de 9.00 a 15.00 horas.

A este punto fijo se suman las campañas móviles que recorren distintos municipios de la provincia. Durante agosto se han programado donaciones en localidades como Tábara, Benavente, Villaralbo, Quiruelas de Vidriales, Santibáñez de Vidriales y Villafáfila, además del autobús de donación en el Parque de la Marina. Puedes consultar las fechas y horas habilitadas para estos puntos móviles clicando AQUÍ.

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Desde los servicios de donación recuerdan que las necesidades de sangre se mantienen también en verano. Operaciones, tratamientos y urgencias continúan durante estas fechas, por lo que mantener unas reservas suficientes depende de que los donantes sigan acudiendo.

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