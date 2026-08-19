El Teatro Principal de Zamora abre sus puertas para acercar a la ciudadanía uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad

El Teatro Principal de Zamora abrirá sus puertas para ofrecer a zamoranos y visitantes la oportunidad de conocer de cerca uno de los edificios más representativos de la historia cultural de la ciudad. El inmueble, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, podrá visitarse de forma gratuita y sin necesidad de reserva previa durante varias jornadas de agosto y septiembre.

La iniciativa permitirá descubrir el Teatro Principal desde una perspectiva diferente a la habitual, acercando al público no solo a un espacio dedicado a las artes escénicas, sino también a un edificio histórico integrado en el patrimonio cultural protegido de Zamora.

Las visitas se desarrollarán los días 24, 25, 26 y 27 de agosto y 7, 8, 9, 10 y 11 de septiembre, en horario de 10.00 a 13.00 horas. El recorrido será libre y no guiado, de manera que cada visitante podrá conocer los diferentes espacios abiertos al público y detenerse en aquellos elementos arquitectónicos que contribuyen a definir la personalidad del teatro.

Un edificio protegido que forma parte de la historia de Zamora

La condición de Bien de Interés Cultural, BIC, reconoce el especial valor patrimonial del Teatro Principal y lo incorpora al conjunto de bienes culturales que cuentan con un régimen específico de protección.

Esta protección pone de relieve que el valor del Teatro Principal trasciende su función actual como espacio escénico. El edificio constituye también un testimonio de la evolución histórica, arquitectónica y cultural de Zamora, estrechamente vinculado durante siglos a la actividad teatral de la ciudad.

Patrimonio cultural al alcance de la ciudadanía

La apertura del Teatro Principal supone una oportunidad para que la ciudadanía pueda conocer, valorar y disfrutar directamente de un inmueble protegido, descubriendo espacios y elementos que habitualmente quedan vinculados a la actividad cotidiana del teatro. La iniciativa pretende poner el foco en el valor patrimonial de un edificio que continúa plenamente integrado en la vida cultural de Zamora y que representa la continuidad de una tradición escénica vinculada a la ciudad durante siglos.

De este modo, las visitas permitirán acercarse al Principal desde una doble perspectiva, como espacio cultural vivo y como bien integrante del patrimonio cultural de Zamora, favoreciendo su conocimiento y contribuyendo a reforzar la conciencia sobre la importancia de conservar y difundir este legado.

Historia

La historia del Teatro Principal se remonta al siglo XVII y mantiene una relación continuada con las artes escénicas.

El actual edificio fue inaugurado en 1876 y, tras una importante rehabilitación, volvió a abrir sus puertas en 1988, manteniendo desde entonces su condición de uno de los principales espacios culturales de la ciudad.

El vestíbulo del Principal. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Entre los elementos que forman parte de su identidad arquitectónica destacan su característico vestíbulo, espacios que permiten apreciar la singularidad del inmueble y acercarse a diferentes aspectos de su evolución histórica.