Patrimonio autoriza la rehabilitación del Palacio Consistorial de Zamora para el Museo Baltasar Lobo

La Comisión Territorial de Patrimonio ha dado luz verde a la rehabilitación del Palacio Consistorial para su transformación en Museo Baltasar Lobo y la reforma del Palacio de Justicia de Zamora. Además, en la reunión, presidida por el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, ha informado de 45 expedientes relacionados con la conservación del patrimonio histórico, actuaciones arqueológicas e intervenciones en bienes culturales de la provincia

Además, en la reunión, presidida por el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, ha informado de 45 expedientes relacionados con la conservación del patrimonio histórico, actuaciones arqueológicas e intervenciones en bienes culturales de la provincia.

En el ámbito de las actuaciones en Bienes de Interés Cultural (BIC), la Comisión ha autorizado un total de 14 proyectos de intervención en Zamora y otros municipios de la provincia. En la capital, destacan el expediente presentado desde el Ayuntamiento de Zamora sobre la rehabilitación del Palacio Consistorial para albergar el Museo Baltasar Lobo, situado ahora mismo en la Casa de los Gigantes, y el promovido por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para la reforma de los Juzgados situado en la calle del Riego.

Asimismo, se ha aprobado la nueva propuesta de actuación presentada por Paradores de Turismo de España, así como ha valorado la nueva documentación, pendiente de presentación de proyecto, sobre la intervención en la zona oeste de la iglesia de Santa María Magdalena de Zamora, promovida por la Fundación ZamorArte.

A estos proyectos se suman la rehabilitación de un edificio municipal para su adaptación como albergue de peregrinos del Camino Sanabrés a Santiago, en Puebla de Sanabria, y el tratamiento de exterminación de una plaga de termitas en el Palacio de los Obispos de Santa Marta de Tera, gestionado por la Diócesis de Astorga. La comisión también ha abordado diferentes actuaciones en bienes de particulares situados en Toro, Fermoselle y Alcañices.

En materia arqueológica, la comisión ha conocido diez informes finales entre los que destacan los trabajos de construcción de un punto limpio de recogida selectiva en Algodre, así como la modernización del regadío del canal de Manganeses de la Polvorosa, que afecta a Benavente, Santa Cristina de la Polvorosa, Santa Coloma de las Monjas, Arcos de la Polvorosa y Miles de la Polvorosa. Igualmente, se han tratado actuaciones arqueológicas vinculadas a proyectos y obras desarrollados en los municipios de Cubillos, Moreruela de los Infanzones, Fuentesaúco, Andavías, Moreruela de los Infanzones, Montamarta y Zamora.

Por otra parte, la comisión ha aprobado cuatro informes de planeamiento urbanístico correspondientes a Bermillo de Sayago, Fuentesaúco, Pontejos y Trabazos, relacionados con estudios de detalle, modificaciones puntuales de normas urbanísticas y actuaciones sobre la ordenación de los respectivos municipios.

Junto a estos asuntos, se han analizado proyectos de intervención en inmuebles de Zamora, Toro, Benavente y Camarzana de Tera. También se han estudiado proyectos de rehabilitación y mejora en Ilanes, Tábara y Fermoselle.