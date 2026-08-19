El parque infantil de La Marina estrenará el segundo elemento de juego más alto de la ciudad

El segundo elemento de juego más alto de la ciudad, tras el anunciado para el parque de Valorio, se ubicará en La Marina. Se trata de un elemento de grandes dimensiones compuesto por dos altas torres y dos resbalinas, una de ellas helicoidal, además de diferentes zonas de escalada y túneles para comunicar ambas torres.

El nuevo que se ubicará en el parque de La Marina, de grandes dimensiones. / Cedida

Con un presupuesto de 87.754 euros, estas obras se enmarcan dentro del plan de renovación de parques infantiles de la ciudad que está llevando a cabo del Ayuntamiento de Zamora. Se trata de un proyecto de remodelación que contempla una intervención diferenciada sobre el parterre ajardinado y la actual zona de caucho.

Será ahí donde se ejecute la intervención principal, retirando el vallado actual y ubicando allí la mencionada estructura multijuego. Además, se actuará en el mobiliario de madera, con el lijado y repintado de todos los bancos del parque, para mejorar su estado y ayudar a su conservación.

Demanda ciudadana

El parque de La Marina también incluirá una estructura de juego inclusivo. “Tras varias peticiones que hemos tenido de diferentes colectivos, vamos a comenzar, sobre todo en los parques más céntricos, a incorporar este tipo de infraestructuras que garanticen la inclusión y accesibilidad de los parques infantiles, para que todos los niños puedan jugar en ellos”, razonó Pablo Novo, encargado de presentar el proyecto.

Pablo Novo, concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora. / Lucas Anta

La salida de este juego quedará conectada con las aceras contiguas al mercado de Abastos provisional mediante un itinerario ejecutado en hormigón impreso, lo que facilitará el acceso a este juego. También se instalará un vallado de seguridad para delimitar adecuadamente la zona.

Estructura para juegos inclusivos que se instalará en La Marina. / Cedida

En esta línea, el concejal de Obras anunció que en el próximo pleno del Ayuntamiento en septiembre se incluirá una partida presupuestaria para ejecutar un parque inclusivo en León Felipe. “Vamos a aprovechar una zona de juego de tierra, que, evidentemente, se renovará en su totalidad, con la intención de que este parque se convierta en referente dentro de Castilla y León”. La idea surge tras la reunión con familias de niños con diferentes discapacidades, que urgían al Ayuntamiento una zona para que sus hijos pudieran jugar sin problema. Así, habrá instalaciones para niños invidentes, con sordera o parálisis cerebral, entre otros.

Actuaciones en las fuentes

Los nuevos elementos que se instalarán en La Marina se unen al parque biosaludable que se puso en marcha a principios del mandato y también se prevén nuevas actuaciones, como la renovación del estanque, “que entroncará con la política de renovación de fuentes ornamentales”, recordó el concejal del área. Estos trabajos incluirán desde la reposición de chorros hasta la iluminación LED programable. Antes de todo ello, está previsto, en esta línea, la renovación de la fuente pequeña de San Martín, “el último elemento que queda todo ese paseo para que quede completamente renovado”, detalló el concejal.

Estanque de La Marina. / José Luis Fernández

Sin salir del entorno de La Marina, continúan las obras de renovación del pavimento de la plaza del Ancla. “Ahora mismo, se está pavimentando todo ese espacio, con vistas a que esté listo para la inauguración de Fromago”, apuntó Novo.

Obras en La Marina. / José Luis Fernández

Una vez que finalice la Feria Internacional del Queso, se comenzará con la renovación de la pavimentación del paseo central de La Marina, la que va desde el Miliario hasta la fuente principal, junto a la Farola.

Lista de nuevos parques

En relación a los parques infantiles, antes de que finalice el mandato se ejecutará uno nuevo en el barrio de Rabiche “que se ha realizado a través de talleres participativos que se han realizado con los propios vecinos”. Tras Rabiche, se continuará con parques en los barrios de Puerta Nueva, la zona de Los Pelambres, Vista Alegre, La Vaguada, Olivares y en la calle San Blas. “Con esto se terminaría el conjunto de parques en una línea de trabajo que era fundamental y necesaria y que, sin duda, revitalizarán estos espacios de juego en los diferentes barrios de nuestra ciudad”, consideró el concejal, quien calculó que el presupuesto para este programa de nuevas actuaciones y renovación de parques ronda el medio millón de euros.

Los trabajos más inminentes se realizarán en el parque de la calle Cantón, en el barrio de Pinilla, y un nuevo parque biosaludable en León Felipe.