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Medio Ambiente

Las palmeras que llegaron de la Guardia Civil ya echan nuevas hojas en Trascastillo

Los dos ejemplares, trasladados en mayo a la rotonda de la avenida de la Feria, evolucionan favorablemente y seguirán protegidos durante el invierno

Un motorista pasa al lado de la rotonda de Trascastillo.

Un motorista pasa al lado de la rotonda de Trascastillo. / JOSE LUIS FERNANDEZ

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Las dos palmeras que el pasado mes de mayo fueron trasplantadas en la rotonda de Trascastillo enraízan sin problema en el terreno, según confirmó el concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo. A pesar de las críticas de algunos ciudadanos, que venían cómo las hojas de esta especie se iban secando nada más colocarse en la nueva ubicación de la ciudad, lo cierto es que ya tiene nuevas palmas que han ido naciendo en lo alto del tronco, mientras que las viejas continúan todavía pegadas al tronco.

Las nuevas palmas verdes, visibles en la alto de los troncos.

Las nuevas palmas verdes, visibles en la alto de los troncos. / JOSE LUIS FERNANDEZ

“Han aguantado bastante bien el trasplante, a pesar del estrés que suelen sufrir este tipo de plantas”, reconoció el concejal, quien apuntó a los brotes verdes muy visibles ya en la parte superior, señalando que “en la época de poda, se procederá a quitar las partes secas”.

Sujección para el invierno

Lo que sí que continuarán serán los puntales de sujeción que pusieron a los pocos días del trasplante, ya que son ejemplares que superan los 15 metros de altura. “Eso garantizará la sujeción de cara al invierno hasta que estén bien enraizadas”, explicó Novo, quien agradeció la colaboración entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Zamora que ha hecho posible este nuevo punto verde en la ciudad. “Ha sido una forma de salvar una especie que estaba plantada en cuartel desde los años 70, pero que no podía enraizar correctamente, de ahí el cambio”, indicó.

Las palmeras, en la rotonda de Trascastillo.

Las palmeras, en la rotonda de Trascastillo. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Fue a mediados de mayo cuando el Ayuntamiento de Zamora recepcionó la donación por parte de la Guardia Civil de estas dos plantas de gran tamaño, que durante décadas habían estado adornando el patio de la comandancia zamorana, donde habían llegado desde Canarias. Su crecimiento y la fuerza de las raíces habrían obligado a este cambio de ubicación, en la rotonda situada en la confluencia entre la avenida de la Feria y Trascastillo, desde donde las pueden disfrutar todos los zamoranos, para evitar problemas en el pavimento.

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Esta donación ha ayudado a darle un encanto especial a esta rotonda, con una vegetación diferente, con décadas de historia, que se espera que siga ornamentando esta zona del casco antiguo de la ciudad muchos años más.

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