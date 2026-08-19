En marcha la remodelación del Palacio de Justicia para reubicar las secciones de Social y Contencioso

Las piquetas han entrado, por fin, en el Palacio de Justicia de Zamora para emprender la remodelación en una amplia zona de la cuarta planta, donde se ubicaba la antigua vivienda de la Presidencia de la Audiencia Provincial y las aulas de formación, donde se reubicarán las dos secciones de lo Social del Tribunal de Instancia, ahora situados en un piso de la calle de Regimiento de Toledo, de acuerdo con el proyecto del Gobierno que invertirá 296.236 euros en la adecuación del edificio de la calle del Riego para reagrupar todas las secciones en una única sede, a excepción de Menores, para la que no hay espacio suficiente.

Las obras, que confían en tener concluidas en diez meses aunque el plazo máximo que recoge el contrato es por un año y dos meses, contemplan la creación de la quinta sala de vistas del Tribunal de Instancia y un despacho más para el séptimo juez o jueza tras la creación de una plaza en julio. Esta intervención se lleva a cabo sacrificando la actual biblioteca, la oficina de la funcionaria del Archivo de la Audiencia y el antiguo despacho que se prestó al Colegio de la Abogacía en desuso desde que los profesionales se mudaron al edificio contiguo al Palacio de Justicia.

Funcionarios y empleados vacían las dependencias del Decanato. / S. A.

El espacio de entreplanta del Palacio de Justicia que alberga Decanato y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos (anejo al antiguo Juzgado número 5 y de Violencia de Género) se reordenará, con el derribo de tabiques, para unificar zonas a fin de dejar una estancia diáfana que se ampliará a costa de los actuales despachos del personal técnico de informática, el que se venía destinando al perito y el del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) que quedará dentro de esa nueva estancia. Hasta que estas obras no terminen, el servicio se irá al cuarto piso de la calle del Riego en las antiguas aulas de formación de informática, la vieja vivienda del "conservador" de los juzgados y de la Audiencia, a donde se accede por la escalera de servicio, recorrido que estaba hasta ahora mismo cerrado al público y que se indicará con cartelería.

El propósito es ordenar las dependencias ahora demasiadas angostas para todo el personal que trabaja tras el largo mostrador que deja una zona de espera amplia para el público que acude al servicio. Supondrá una modernización de la estancia y se ganará en operatividad, indican las mismas fuentes.

El Registro Civil: nueva zona para el público

La intervención en la actual oficina del Registro Civil eliminará también el antiguo mostrador de madera, lo que implicará que las cuatro personas que están allí destinadas puedan tener más tranquilidad en el desempeño de su trabajo cuando no atienden a la ciudadanía cada vez que solicita un certificado, registra un nacimiento, una defunción o un matrimonio. Las puertas de madera que están en el lateral que conecta con las escaleras y el ascensor se retirarán a fin de crear una zona específica de atención al público, tarea que recaerá cada día de la semana en una persona de la oficina sin interferir en el trabajo del resto en la tramitación de expedientes.

Servicio de Notificaciones desmontado para iniciar los trabajos de reforma. / S. A.

Esta sección contará con un lugar específico para llevar a cabo las "audiencias reservadas" con la intimidad que requieren gestiones como cambio de nombre, de sexo, cuestiones de matrimonio para interrogar a testigos y comprobar que no son concertados, entre otras, entrevistas con el LAJ que en la actualidad se están convocando a partir de las 14.00 horas en aras de esa discreción.

Por otro lado, el proyecto incorpora buena parte del vestíbulo del Decanato para "ganar espacio para que el personal funcionario pueda trabajar de forma más holgada", de modo que quienes tengan que hacer gestiones serán atendidos en una ventanilla más pequeña en la que estará la persona que tenga ese cometido. La informatización del sistema facilita esta reforma, ya que las gestiones no siempre se llevan a cabo de forma presencial. El acceso a esta parte situada en la entreplanta del Palacio de Justicia contempla la eliminación de las barreras arquitectónicas, las escaleras de entrada a la oficina del Decanato y del Servicio Común, para facilitar el acceso a personas con problemas de movilidad.

Vista de la cuarta planta que albergará las dos secciones de lo Social. / S. A.

Las dos secciones del Social, a la cuarta planta

La obra más compleja se llevará a cabo en la cuarta planta, en lo que fue una vivienda adscrita a la Presidencia de la Audiencia, donde se instalará el servicio de tramitación de las dos secciones de lo Social, los dos despachos para las juezas y un tercero para el LAJ, después de que las dependencias que ocupaba el Social 2 antes de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia tuvieran que ceder su espacio al servicio para reubicar a tramitadores y tramitadoras del Tribunal de Instancia.

La jornada de ayer fue caótica para los trabajadores y trabajadoras de Decanato y de Notificaciones: las cajas se dispersaban por los pasillos y despachos para embalar todos los expedientes, documentos, material propio de los despachos y archivos, una tarea que llevó a cabo el personal de Justicia para que los empleados de la empresa catalana Meraki Obras que resultó adjudicataria del proyecto se hicieran cargo del transporte a las dependencias provisionales.