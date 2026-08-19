El incremento del precio de los combustibles hace que este verano, viajar en vehículo particular resulte más caro que el año pasado por estas fechas.

Llenar el depósito del coche es hoy entre 12 y 22 euros más caro que hace un año en Zamora...y pese a ello aumenta el consumo de combustible. / Alba Prieto

Tanto es así, que si se recurre a la gasolinera más barata de la provincia de ahora y de mediados de agosto de hace un año, el tique de combustible por un "lleno" de sesenta litros, supone entre 12 y 22 euros más, dependiendo de si se trata de un vehículo de gasolina o diésel. Y pese a esa escalada de precios agudizada por el conflicto del estrecho de Ormuz, el consumo de combustible, en ambos casos, sigue al alza en la provincia, e incluso por encima de las medias de Castilla y León y de España.

A mediados de agosto del pasado año, si se buscaba la gasolinera más barata de la provincia en alguno de los comparadores de precios existentes por Internet, echar gasolina o diésel en la estación de servicio más económica suponía precios de entre 20 y 37 céntimos más baratos que los actuales, tomando también como referencia la gasolinera más barata.

COMPARADOR DE PRECIOS DE COMBUSTIBLE EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO DE LA PROVINCIA

Este lunes 17 de agosto, las tres gasolineras más baratas de la provincia en gasóleo A se localizaban en la capital zamorana y correspondían a tres banderas estatales de gasolineras de bajo coste, Ballenoil, Plenergy y Petroprix, mientras que en gasolina 95 las más baratas eran las de Moraoil en la capital y las de Fertiblend de Arcenillas y San Cristóbal de Entreviñas.

Precios

En concreto, hace un año el gasóleo estaba a 1,275 céntimos el litro y la gasolinera 95 a 1,359 euros. En cambio, este 17 de agosto se puede constatar que, comparados con entonces, los precios están por las nubes: a 1,564 euros el litro de gasolina 95 y a 1,649 el de gasóleo de automoción. Eso supone que, con un depósito medio de sesenta litros, el incremento de llenarlo es de 12,30 euros en el primer caso y de 22,44 euros en el segundo.

Aun así el incremento de precios no parece afectar al consumo, según ponen de relieve los últimos datos provincializados, publicados esta semana por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). Esas cifras, referidas al primer semestre de este año y su comparativa con el mismo periodo del año pasado, ponen de relieve que el aumento del consumo de carburantes ha sido en Zamora más acusado porcentualmente que en el conjunto de Castilla y León y de España, según datos que ha difundido la agencia Ical. En concreto, en la provincia, el consumo global de carburantes aumentó entre enero y junio de este año un 3,4% respecto al primer semestre de 2025, mientras que en Castilla y León lo hizo el 1,1% y en España el consumo de combustibles fue del 0,9%.

Consumo

En concreto, el consumo total de carburantes en Zamora en los primeros seis meses de este año ascendió a 117.683 toneladas métricas de combustible. Esos 117 millones de kilos de combustible suponen, en cifras absolutas, que Zamora fue la quinta provincia de Castilla y León con mayor consumo, por delante de Segovia (69.740 toneladas), Palencia (64.761), Ávila (52.584) y Soria (44.099) y por detrás de Burgos (185.966), León (168.303), Valladolid (155.365) y Salamanca (148.342).

Llenar el depósito del coche es hoy entre 12 y 22 euros más caro que hace un año en Zamora...y pese a ello aumenta el consumo de combustible. / Alba Prieto

Por lo que respecta al gasóleo de automoción, el crecimiento del consumo en Zamora fue del 2,3%, hasta las 103.436 toneladas, un aumento porcentual que solo fue mayor en la comunidad en Soria y Burgos. En cuanto a la gasolina 95 el consumo en Zamora en el primer semestre ascendió a 13.522 toneladas, un 12% más, el segundo mayor aumento en porcentaje tras el de Soria. En concreto, se gastó más combustible de este tipo en todas las provincias, en Soria (7.802), un 13,3% más, y tras el aumento de Zamora, destacó el de Salamanca (21.458), un 11,4% más. Asimismo, avanzó en Burgos (30.766), un 8,3%; en Valladolid (34.098), un 7,7%; en Segovia (15.0349, un 7,3%); en Ávila (11.958), un 6,9%; en León (31.764), un 5,7% y en Palencia (11.013), un 4,7%.

Más testimonial fue el consumo de gasolina 98, que ascendió a 724 toneladas en Zamora, un 6,6% menos que en el primer semestre de 2025. También en cifras negativas se situó el consumo de gasóleo B destinado al sector primario, con una caída del 4,1%, para situarse en las 30.045 toneladas consumidas de ese gasóleo destinado a vehículos agrícolas.

Esos datos se registran en un contexto que está marcado por la aprobación por parte del Gobierno de medidas de contención del alza del precio de los carburantes adoptadas el pasado mes de marzo, con una reducción de los impuestos asociados a las gasolinas para paliar en parte el impacto de la guerra de Irán.