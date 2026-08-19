Una imagen del fotógrafo Chema Jambrina, seleccionada en el XI certamen de fotografía urbana contemporánea leonesa

Una imagen del fotógrafo zamorano Chema Jambrina ha sido seleccionada en el certamen de fotografía urbana contemporánea leonesa convocado por la Cámara de la Propiedad Urbana de León, en esta ocasión bajo el lema «Miradas en movimiento».

La instantánea la realizó durante un paseo fotográfico en invierno. “Cuando encontré este lugar, una churrería que lleva 50 años abierta, me llamó muchísimo la atención porque me pareció un lugar como de otro tiempo. Es un espacio mítico de León porque todo el mundo ha comido churros en ella en algún momento” certifica.

El autor optó por trasladarla la fotografía blanco y negro. "El blanco y negro elimina colores, elimina datos, digamos, que no son relevantes, y el blanco y negro es mucho más poético y es mucho más concreto", indica. Además, también tuvo en cuenta que la propia churrería está decorada en tonos monocolores.

El autor optó por participar en el certamen, tras hacerlo con anterioridad con otros trabajos, porque “me pareció una fotografía muy representativa de León, y el propio motivo me pareció algo muy fotográfico”.

La imagen seleccionada hasta el 6 de septiembre puede verse una exposición con las imágenes participantes en el certamen en dependencias de Museo de León.

CHEMA JAMBRINA / Archivo

Dos trabajos

El zamorano, además, de la obra elegida ha remitido dos trabajos más. Una la tomó en la plaza de la Inmaculada “en un día invernal con mucha niebla y la propia iluminación del monumento estaba proyectando las sombras sobre unas nubes altas, unas nubes bajas que estaban como por encima de los edificios y era como algo sobrenatural” describe.

Su tercera propuesta capta “unos edificios con el patio vecinal que les separa y una farola que estaba inclinada” explica al tiempo que añade que “me pareció una buena composición de un tema muy urbano”.

El certamen tiene como objetivo fomentar la creatividad en torno a León y su provincia, así como poner en valor sus espacios urbanos a través de la mirada de fotógrafos profesionales y aficionados. En esta edición, las obras seleccionadas abordan desde distintas perspectivas la vida urbana, la arquitectura, el tránsito, los espacios públicos y las transformaciones de los entornos urbanos.

Chema Jambrina es un artista polifacético, que cultiva la fotografía, el diseñador gráfico y la creación visual, realiza una obra muy personal donde explora la relación del espectador con el entorno y la palabra. En fotografía ahonda en el espacio y lo cotidiano y también lleva a cabo poesía visual, intervenciones y land art.