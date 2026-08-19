La generosidad zamorana se demuestra a través del juego

La original campaña “Ludoteca Solidaria”, puesta en marcha por la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora está teniendo una respuesta muy positiva por parte de los ciudadanos, que no han dudado en donar sus juegos de mesa a la asociación para hacer más llevadera las esperas y los tratamientos de los pacientes de cáncer en Zamora.

Desde su puesta en marcha, la propuesta ha despertado un notable interés en la ciudad, que se ha volcado con las donaciones y las colaboraciones. Para Marina Pinilla, coordinadora de voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora y responsable de la actividad, "la extraordinaria acogida que está teniendo la Ludoteca Solidaria demuestra que nuestra sociedad entiende la importancia de cuidar también el bienestar emocional de las personas. Un juego de mesa puede parecer algo sencillo, pero en una sala de espera se convierte en una herramienta para reducir la ansiedad, favorecer la interacción familiar y hacer más llevadero un momento difícil".

Establecimiento solidario

Una de las últimas donaciones ha sido la de la tienda especializada en juegos de mesa en Zamora, Tira y Mueve, que ha entregado varios juegos de mesa a la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, dentro de esta iniciativa solidaria, con el objetivo de hacer más llevaderos los tiempos de espera de pacientes y familiares en las áreas de Pediatría y Cuidados Paliativos.

La asociación ha querido agradecer de manera especial la implicación de esta tienda. "Que un establecimiento haya decidido sumarse a esta iniciativa tiene un valor añadido muy importante. Su compromiso solidario nos ayuda a seguir construyendo espacios más humanos para pacientes y acompañantes", valoran.

Para las salas de espera

“Estos últimos juegos donados serán distribuidos en las salas de espera de ambos servicios, creando espacios más acogedores y favoreciendo momentos de distracción, interacción y bienestar emocional en entornos en los que el acompañamiento humano resulta especialmente relevante”, explican desde AECC Zamora.

Cartel de la recogida solidaria de juegos de mesa / Cedida

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora continúa desarrollando la iniciativa "Ludoteca Solidaria" con el convencimiento de que pequeñas acciones pueden generar un gran impacto en la calidad de vida y el bienestar emocional de las personas que atraviesan una enfermedad oncológica y de sus familias.