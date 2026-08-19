Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cinco deportistas de Dragones Caja Rural, bajo seguimiento por la Española para las citas de playa¿Qué está pasando en Carrascal (Zamora)? Los motivos por los que los vecinos exigen ayuda urgenteUn pueblo de la Alta Sanabria alza la voz contra la mala calidad del teléfono e Internet: "Gente que quería teletrabajar se tiene que marchar"La Junta apunta a la "mano del hombre" como causa del incendio forestal de HermisendeZamora necesita donantes de sangre con urgencia: estos son los cuatro grupos más necesarios
instagramlinkedin

Campaña solidaria

La generosidad zamorana se demuestra a través del juego

La iniciativa “Ludoteca Solidaria”, de la Asociación Contra el Cáncer, agradece las donaciones de recursos lúdicos para los pacientes

Última tanda de juegos donados para AECC Zamora.

Última tanda de juegos donados para AECC Zamora. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

La original campaña “Ludoteca Solidaria”, puesta en marcha por la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora está teniendo una respuesta muy positiva por parte de los ciudadanos, que no han dudado en donar sus juegos de mesa a la asociación para hacer más llevadera las esperas y los tratamientos de los pacientes de cáncer en Zamora.

Desde su puesta en marcha, la propuesta ha despertado un notable interés en la ciudad, que se ha volcado con las donaciones y las colaboraciones. Para Marina Pinilla, coordinadora de voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora y responsable de la actividad, "la extraordinaria acogida que está teniendo la Ludoteca Solidaria demuestra que nuestra sociedad entiende la importancia de cuidar también el bienestar emocional de las personas. Un juego de mesa puede parecer algo sencillo, pero en una sala de espera se convierte en una herramienta para reducir la ansiedad, favorecer la interacción familiar y hacer más llevadero un momento difícil".

Establecimiento solidario

Una de las últimas donaciones ha sido la de la tienda especializada en juegos de mesa en Zamora, Tira y Mueve, que ha entregado varios juegos de mesa a la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, dentro de esta iniciativa solidaria, con el objetivo de hacer más llevaderos los tiempos de espera de pacientes y familiares en las áreas de Pediatría Cuidados Paliativos.

La asociación ha querido agradecer de manera especial la implicación de esta tienda. "Que un establecimiento haya decidido sumarse a esta iniciativa tiene un valor añadido muy importante. Su compromiso solidario nos ayuda a seguir construyendo espacios más humanos para pacientes y acompañantes", valoran.

Para las salas de espera

“Estos últimos juegos donados serán distribuidos en las salas de espera de ambos servicios, creando espacios más acogedores y favoreciendo momentos de distracción, interacción y bienestar emocional en entornos en los que el acompañamiento humano resulta especialmente relevante”, explican desde AECC Zamora.

Noticias relacionadas y más

Cartel de la recogida solidaria de juegos de mesa

Cartel de la recogida solidaria de juegos de mesa / Cedida

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora continúa desarrollando la iniciativa "Ludoteca Solidaria" con el convencimiento de que pequeñas acciones pueden generar un gran impacto en la calidad de vida y el bienestar emocional de las personas que atraviesan una enfermedad oncológica y de sus familias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza absuelve al empresario acusado de defraudar 3,7 millones al Ministerio de Industria
  2. Llegó el día: cómo ver el eclipse en la provincia de Zamora
  3. El mapa que divide Zamora ante el eclipse: estos son los pueblos donde será total
  4. Parador de Zamora: Ahora resulta que hay que arreglar el tejado
  5. DIRECTO | Zamora disfruta un fenómeno astronómico único: sigue la última hora del eclipse aquí
  6. La iglesia románica sin techo y la que lleva años abandonada tras ser una carbonera en Zamora, ejemplos del abandono del patrimonio
  7. Las imágenes de la Virgen de la Esperanza, el Cristo muerto de Duarte y el Jesús de Luz y Vida no regresarán a la Catedral de Zamora
  8. Divisan una bandada de flamencos en Zamora y en Montamarta

La generosidad zamorana se demuestra a través del juego

La generosidad zamorana se demuestra a través del juego

El parque infantil de La Marina estrenará el segundo elemento de juego más alto de la ciudad

El parque infantil de La Marina estrenará el segundo elemento de juego más alto de la ciudad

Zamora necesita donantes de sangre con urgencia: estos son los cuatro grupos más necesarios

Zamora necesita donantes de sangre con urgencia: estos son los cuatro grupos más necesarios

Diez trabajadores dejan el paro seis meses para realizar arreglos en edificios de la Diputación en Zamora

Diez trabajadores dejan el paro seis meses para realizar arreglos en edificios de la Diputación en Zamora

¿Qué está pasando en Carrascal (Zamora)? Los motivos por los que los vecinos exigen ayuda urgente

¿Qué está pasando en Carrascal (Zamora)? Los motivos por los que los vecinos exigen ayuda urgente

Patrimonio autoriza la rehabilitación del Palacio Consistorial de Zamora para el Museo Baltasar Lobo

Patrimonio autoriza la rehabilitación del Palacio Consistorial de Zamora para el Museo Baltasar Lobo

¿Alguna vez has recorrido Zamora en su tren turístico? Estas son las paradas y horarios

¿Alguna vez has recorrido Zamora en su tren turístico? Estas son las paradas y horarios

Remodelan el Palacio de Justicia en Zamora: se reubican las secciones de Social y Contencioso

Remodelan el Palacio de Justicia en Zamora: se reubican las secciones de Social y Contencioso
Tracking Pixel Contents