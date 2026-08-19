Fabián D. Cuesta: “Las plataformas digitales maltratan a los creadores musicales”
“Apuesto por el streaming como una radio, donde cada cierto tiempo cuelgo una nueva canción”
El músico leonés Fabián D. Cuesta vuelve a tocar en la ciudad. En esta ocasión, actuará el domingo, día 23 de agosto, en las aceñas de Cabañales dentro del “Cantando contracorrientes”.
Regresa a Zamora, ciudad en la que no tocaba desde un hace tiempo.
Con el segundo disco ya empecé a ir a tocar al Ávalon y en esta ocasión toco en un evento organizado por Álvaro (de Paz), donde presentaré mi séptimo disco, tras siete años. Los conciertos del Ávalon son muy íntimos. Recuerdo esos directos con muchísimo cariño. Siempre al principio con poquita gente, luego con más. Es una apuesta muy personal de Álvaro, al que le gusta mi música, que quiere que se conozca mi música en Zamora.
Habla de concierto íntimos y ahora lo hará en un espacio muy especial como las aceñas de Cabañales, pero ¿cómo va a ser el concierto?
Vamos a ir dos guitarras y dos voces. Va a ser un concierto íntimo y bonito, recuperando un poco la esencia de esos conciertos de Ávalon. Va a ser un concierto acústico, con una guitarra eléctrica y otra acústica y dos voces. Voy con Juan Marigorta a la guitarra y a las voces, que también es el productor de mis discos.
Siete años sin un nuevo trabajo, ¿por qué tanto tiempo?
Dentro de este periodo, he estado haciendo muchas más cosas. Se editó “Algo que debe estar roto”, que es un libro con todas las letras hasta ese momento. Lo acompañé con algunos singles en acústico. Y luego hicimos una cosa que se titulaba “Explicar los pájaros” que fue una canción de los seis discos que había sacado hasta ese momento con diferentes artistas, donde me acompañaron Andrés Suárez, Marwán, Iván Ferreiro… un montón de gente. Y tuvo mucho que ver la pandemia. Me quedé sin espacios donde presentar mis canciones y hubo un momento personal un poco difícil y me tomé un descanso. También lo hice para escribir, también para un poco armar este nuevo disco. Lo fui haciendo muy poco a poco, muy relajadamente. También como terapia para salir un poco de todo ese rollo.
¿Este "Estar fuera”, título de su nuevo disco, le ha permitido volver a estar dentro?
Sí, totalmente. Es ese camino que, a lo mejor, cuesta un poquito más, pero haciendo las cosas desde este espacio, sigo contando con el apoyo de la gente que me sigue durante todos estos años y te hacen sentir más dentro que fuera. Mis trabajos son muy personales porque mi propuesta es pura sensibilidad, hablo abiertamente de lo que me ocurre y de lo que me pasa. Al hablar de todo este proceso en este último disco, sin duda, ha resultado el más sincero, el más explícito, el más puro de todos.
¿Por qué se caracteriza?
Es un disco muy dinámico, donde, de repente, hay canciones que soy yo solo con una acústica o con un piano o con un teclado y hay otras canciones e incluso otros pasajes en una misma canción en los que está toda la banda tocando al completo. En un disco donde hay guitarras acústicas, eléctricas, baterías, pianos, sintetizadores… hay de todo. Es un disco muy dinámico y que está escrito desde el corazón y desde la honestidad.
Y es un disco grabado en León porque usted es el ejemplo de que puede hacerse un hueco en la música sin estar en Madrid.
A mí me gusta hacer más cosas desde mi tierra. Tampoco estamos tan lejos de Madrid, aunque, a veces, es como si hubiese un océano en medio (risas). Yo he viso que Madrid está súper saturado y que hay muchísima gente como tú intentando hacer las cosas. La mayoría de la gente, incluso viviendo allí, no tiene oportunidad de hacerlas. Yo creo que lo mejor es ir cuando tienes que ir y coger un poquito de perspectiva porque, además, viene muy bien ver las cosas desde fuera y tener esa perspectiva para poder hablar de ellas.
Y con este trabajo también está un poco fuera de la industria porque no lo ha colgado en su totalidad en plataformas.
Cuando haces arte te enfrentas a este negocio que es terrible realmente, visto desde fuera y visto desde dentro. Yo no tengo nada en contra de nadie en concreto, pero a mí el negocio musical no me sirve. He optado por editar el disco en vinilo y en formato digital y que la gente pueda comprarlo. Solo estoy liberando en streaming, en Spotify, una canción cada cinco o seis semanas. Creo que no me he equivocado porque la gente ha respondido muy bien.
¿Por qué ha optado por esas pequeñas píldoras?
Lo ideal sería que todo el mundo se compre el disco, pero como no sucede, hay que ofrecerle a la gente una pildorita de vez en cuando. Es utilizar en este caso el streaming como una radio. Yo le voy enseñando, poco a poco, a la gente que quiere acercarse al disco una canción cada cinco o seis semanas y si quieres escucharlo entero, tienes la posibilidad de hacerlo en Bandcamp, donde lo tengo colgado entero para que te lo puedas bajar, o comprándome el vinilo y la descarga digital. Es un poco lo mejor de ambos mundos. Intento utilizar yo el streaming, no que el streaming me utilice a mí. Este tipo de plataformas ha hecho un poco lo que han hecho todas, tanto Facebook, X.... crear una necesidad de que tú tienes que estar ahí todo el rato y cuando has basado todo tu negocio en esa plataforma, empieza a cobrarte dinero, y si no me das dinero, no te va a ver nadie. No es que el cantante tenga que pagar, pero no te publicitas de algún modo, no te escuche nadie porque al mes subirán, cientos de miles de canciones. Las plataformas digitales maltratan a los creadores musicales.
¿Hubo algún detonante para esta decisión?
Es un hartazgo vital y profesional porque te das cuenta de cómo funciona el sistema, y, sobre todo, lo que me hizo dar el paso es saber que cuento con una no demasiado grande base de seguidores, pero que es suficiente, que me han comprado un vinilo. En pleno siglo XXI, desde abril que salió el disco he vendido 300 vinilos y eso ya me ha reportado más beneficios que 15 años de streaming con millones de reproducciones.
Sigue con la independencia que ha marcado su trayectoria, pues hasta usted mismo se ha editado algún trabajo.
Es algo que siempre lo he hecho. Desde el primer momento siempre ponía el disco para que lo escuchase la gente, pero, en este caso, he querido ser un poco más vehemente. Yo soy muy pequeñito y no va a pasar nada, la industria no se va a morir, pero que ellos sepan que nos damos cuenta y que sabemos lo que están haciendo y que no es justo. Por eso he decidido no ponerlo todo desde el primer momento.
Entre los músicos que le acompañan en Zamora estará Juan Marigorta que también coproduce algún tema con usted, ¿qué tal ha sido la experiencia de coproducir mano a mano?
Con Juan llevo trabajando un montón de tiempo y cada vez curramos mejor juntos. Lo que podría ser un problema de egos o de imponer tu opinión sobre una canción, es todo lo contrario, porque nos conocemos muy bien. Hay la suficiente confianza y conexión como para saber y decir cuando, a lo mejor, yo estoy haciendo algo que no tiene sentido, y al contrario.
Ha colaborado con muchos compañeros ¿le gusta estar arropado por los que sientes cercanos, musicalmente hablando?
Sí. Cuando hablas de tus sentimientos, de tus sensaciones... estar acompañado de alguien que te entiende, de alguien a quien conoces de hace años, con quien has compartido conciertos y andanzas…es muy bonito. Merece mucho la pena compartir esos momentos con compañeros y compañeras.
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