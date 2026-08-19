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Plan Empleo

Diez trabajadores dejan el paro seis meses para realizar arreglos en edificios de la Diputación en Zamora

Los contratos se financian con cargo al Planiel para costear el mantenimiento, mejora y conservación de inmuebles provinciales en la capital

La institución revisará los contratos de recogida de basuras para ampliar frecuencias de recogida de residuos en los pueblos en verano

El presidente en funciones, Víctor López de la Parte, junto a los diez empleados con el Planiel.

El presidente en funciones, Víctor López de la Parte, junto a los diez empleados con el Planiel. / Lucas Anta

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Susana Arizaga

Zamora

Diez trabajadores del sector de la construcción han abandonado las listas del paro gracias al Plan Integrado de Empleo Local (Planiel) financiado con fondos de la Junta de Castilla y León, que aporta 166.000 euros, y de la Diputación de Zamora, que destina 40.000 euros, para costear obras de mantenimiento, mejora y conservación en edificios de la institución ubicados en la capital., ha anunciado Víctor López de la Parte, el presidente en funciones del PP en esta Administración y diputado de Turismo y Patrimonio Artístico.

Las abras están programadas para arreglo de desperfectos en la sede de la Diputación, el palacio de La Encarnación, en Toro en el colegio del Tránsito, en principio, para acometer labores de albañilería, pintura o acondicionamiento de ventanas, ha expuesto el mandatario provincial, que no descarta intervenciones en otras instalaciones que dependan de esta institución.

El Planiel (antes Plan de Empleo Provincial) muestra el compromiso de la institución para contribuir a combatir el desempleo de personas mayores de 45 años registradas en el Ecyl, parados de larga duración, mujeres o personas con discapacidad, con el fin de facilitar la inserción laboral.

Este programa es una herramienta de la Junta para la "activación para empleo mediante la realización de obras y servicios de interés general y social", de acuerdo con las bases de concesión de las ayudas de la Administración autonómica.

Recogida de basuras en pueblos: aumentar el servicio

El responsable de la Diputación ha abordado también los problemas que surge cada verano en los pueblos con la acumulación de basuras, al multiplicarse la población hasta por seis, para anunciar que "habrá que incrementar las frecuencias de recogida de residuos y revisar los pliegos de condiciones de la empresa adjudicataria del contrato" del Consorcio Provincial que preside la Diputación.

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López de la Parte ha subrayado que desde la institución "somos escrupulosos con la exigencia de los pliegos del contrato par exigir que ser refuerce el servicio y frecuencia semanal en la retirada de los residuos, todos los veranos ocurre lo mismo, pero en este ha habido un incremento de población en los municipios", ha manifestado ante las posibles quejas que hayan podido surgir.

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