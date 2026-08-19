Se esconde en una cuneta con más de 300 gramos de coca y acaba detenido en Zamora

Más de 300 gramos de cocaína, presuntamente preparados para su distribución, era lo que portaba un varón en Zamora antes de ser detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.

La detención se produjo durante la pasada noche en las inmediaciones de una de las entradas de la ciudad. Una patrulla policial se percató de la actitud sospechosa del hombre, quien, al advertir la presencia de los agentes, trató de eludir el control ocultándose en una cuneta situada junto al camino.

Acto seguido, los agentes interceptaron al individuo y procedieron a inspeccionar la zona. Durante la búsqueda localizaron la sustancia estupefaciente escondida bajo unos matorrales próximos al lugar en el que había sido detenido.

El sospechoso fue arrestado y trasladado a dependencias de la Comisaría de Policía de Zamora para la realización de las correspondientes diligencias.

Análisis de la sustancia

Tras la detención, los investigadores especializados en tráfico de drogas procedieron al pesaje de la sustancia y realizaron una prueba presuntiva mediante el denominado "coca test", un sistema de detección de cocaína que ofrece un resultado positivo cuando la muestra adquiere de forma inmediata una coloración azul turquesa.

Una vez efectuado este primer análisis, la sustancia fue remitida al área correspondiente para su pesaje definitivo, análisis y posterior emisión de un informe por parte del laboratorio de referencia.

Por su parte, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.