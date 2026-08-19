¿Qué está pasando en Carrascal (Zamora)? Los motivos por los que los vecinos exigen ayuda urgente

Contenedores desbordados y basura en el suelo; acumulación de tierra y otros materiales en los márgenes de la carretera y de los accesos; bancos inutilizados por la maleza; vegetación seca junto a viviendas; humedades, desconchamientos y deterioro del consultorio local son algunas de las quejas que la Asociación de Vecinos de Carrascal lleva meses manifestando. Una lista de peticiones que, desde la agrupación, califican de "servicios que consideramos básicos y mínimos".

"Esta semana, coincidiendo con las fiestas, aparecieron unas pintadas en la carretera, en las señales y en varios puntos de entrada a fincas en las que ponía la frase 'RADAR NO', entre otras cosas, debido a que llevamos dos meses en los que nos ponen un radar día tras día. Las pintadas apenas han durado 24 horas, pero la carretera, por ejemplo, sigue en el mismo estado", explican desde el grupo vecinal. Una actuación que, de primeras, agradecen al Ayuntamiento de Zamora por "la rapidez con la que se han eliminado las recientes pintadas y actos vandálicos", pero que sigue dejando una pregunta en el aire: ¿Qué pasa con todos los problemas y necesidades que los vecinos vienen reclamando desde hace tiempo? Problemas que afectan a la seguridad, a los servicios y a la calidad de vida de los carrascalinos, "porque la seguridad no es solamente un radar".

Grafitis en Carrascal en contra de los radares. / Cedida

Una carretera que necesita un mantenimiento continuado

La Asociación de Vecinos de Carrascal ha reiterado al consistorio zamorano su agradecimiento ante la rápida actuación para la eliminación de las pintadas, manifestando públicamente su rechazo al vandalismo, los insultos y "cualquier forma incívica de expresar una protesta". Sin embargo, los carrascalinos aseguran que "la seguridad de la carretera no puede limitarse únicamente al control de la velocidad y a la instalación reiterada de un radar"; existen otros muchos factores que pueden poner en peligro la seguridad vial. "Seguridad también significa mantener adecuadamente la carretera, sus márgenes y sus cunetas; garantizar una visibilidad suficiente; atender los puntos de especial estrechez; revisar los accesos a viviendas y fincas; eliminar obstáculos y situaciones de riesgo; y permitir unas condiciones lo más seguras posibles tanto para vehículos como para los peatones que utilizan la vía", advierten.

Una carretera que necesita un mantenimiento continuado en Carrascal. / Cedida

Según aseguran los carrascalinos, el desbroce de la carretera y de sus márgenes se realiza "tras prolongadas esperas y con intervalos excesivos entre unas actuaciones y otras", una situación que, en pleno verano, tras varias olas de calor y diversos incendios en la provincia y en la comunidad, resulta preocupante. "Es necesario un mantenimiento mucho más regular debido al rápido crecimiento de la vegetación", explican. Las actuaciones puntuales "no son suficientes", y la necesidad de una planificación preventiva es uno de los puntos clave del manifiesto de estos vecinos de Zamora. Lo mismo ocurre con la acumulación de tierra y materiales en los márgenes de la calzada.

La vegetación y la acumulación de residuos no son el único problema de las vías. La estrechez de algunos tramos de la carretera es otro de los dilemas: "En algunos de estos lugares la falta de espacio y visibilidad obliga a realizar maniobras especialmente delicadas para entrar o salir de las propiedades", relatan. "Lo más preocupante son aquellos accesos desde los que algunos vehículos tienen que incorporarse marcha atrás directamente a la carretera, encontrándose prácticamente al ras de la vía", añaden. "No buscamos señalar a quienes realizan esas maniobras; nuestra preocupación se centra en la mejora de esos accesos para evitar cualquier situación de peligro", aclaran desde el colectivo.

A estos obstáculos se suma la existencia de postes de servicios —eléctricos, telefónicos o correspondientes a otras instalaciones— situados "extremadamente próximos a la carretera, en puntos donde prácticamente no existe margen lateral de seguridad", lo que, según los manifestantes, puede agravar considerablemente las consecuencias de un accidente.

¿Y los peatones?

Según aseguran los vecinos de Carrascal, el mal estado de las calzadas no afecta solo a los vehículos, sino también a todos los residentes que deben desplazarse a pie por esta carretera para poder acceder a sus viviendas, "ya que es, en muchos casos, la única vía de acceso a determinadas viviendas y propiedades", narran.

Una segunda salida de Carrascal que sigue pendiente

"A finales de 2023, el alcalde de Zamora y el equipo de Gobierno anunciaron públicamente una actuación que llevaba años reivindicándose desde Carrascal": el asfaltado del camino que une Carrascal con el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Zamora y, a través de este, con la carretera CL-527 Zamora-Fermoselle. Una gestión que, desde el grupo vecinal, aseguran que permitiría a Carrascal disponer de una segunda entrada y salida "adecuadamente acondicionada, mejorando las comunicaciones del barrio y proporcionando una alternativa a la actual carretera de acceso".

Sin embargo, tres años después de aquel anuncio, los carrascalinos siguen esperando el asfaltado del camino.

Desbroces y prevención de incendios

Las carreteras no son los únicos puntos invadidos por la maleza. Existen zonas próximas a viviendas y al núcleo habitado con una "importante acumulación de vegetación, maleza y material combustible que, a pesar de haber solicitado en reiteradas ocasiones su limpieza, sigue sin realizarse". Un problema que no solo se reduce a una cuestión de estética, sino que, en épocas de altas temperaturas, como es actualmente, puede suponer un grave riesgo de incendios: "Los vecinos de Carrascal no deberían tener que esperar a que se produzca un incendio o una situación de emergencia para que se atiendan unas actuaciones preventivas que llevan tiempo siendo reclamadas", recalcan.

Desbroces y prevención de incendios. / Cedida

Caminos municipales prácticamente intransitables; calles y asfaltados deteriorados

La asociación también denuncia el deterioro de varios caminos municipales, algunos prácticamente intransitables debido a la vegetación y al mal estado del firme. A esta situación se suma el desgaste de distintas calles y asfaltados del barrio, que requieren, según los vecinos, trabajos de reparación y conservación.

Limpieza y recogida de basuras

Otro de los problemas señalados es la limpieza y la recogida de residuos. Los residentes consideran insuficiente la frecuencia del servicio, especialmente en determinadas épocas del año, cuando aumenta la presencia de vecinos y visitantes. Reclaman una planificación más regular que evite contenedores saturados, papeleras desbordadas y acumulaciones de basura en espacios públicos.

Limpieza y recogida de basuras. / Cedida

El consultorio local también necesita una actuación urgente

Especial preocupación genera también el estado del consultorio médico de Carrascal. La asociación asegura que el inmueble presenta humedades, desconchones, deterioro de revestimientos y otros problemas de mantenimiento que podrían requerir una revisión técnica. Los vecinos piden al Ayuntamiento que actúe, en coordinación con la administración sanitaria competente, para garantizar unas instalaciones dignas y adecuadas tanto para los profesionales como para los usuarios.

El consultorio local también necesita una actuación urgente. / Cedida

Desde la Asociación de Vecinos de Carrascal insisten en que estas peticiones forman parte de una reivindicación conjunta destinada a mejorar la seguridad y la calidad de vida en el barrio. Reclaman que las solicitudes realizadas no se limiten a quedar registradas y que se traduzcan en actuaciones concretas, visibles y efectivas.