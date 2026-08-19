Alerta amarilla para mañana de 12.00 a 22.00 horas: lluvias, granizo y tormentas en Zamora capital

El riesgo de lluvias, granizo, tormentas con rachas de viento muy fuertes mantendrá en alerta amarilla a toda la provincia y en Zamora capital mañana, 20 de agosto, entre las 12.00 horas y las 22.00 horas, de acuerdo con la información lanzada a las 18.25 horas de hoy por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sobre los fenómenos adversos que se esperan. "Dado el carácter de estos fenómenos, existe la posibilidad puntual de tormentas de intensidad superior", concreta la información oficial.

Las lluvias llegarán con una intensidad de 15 litros de agua por metro cuadrado, cantidad que está justo en el límite de lo que se denomina precipitaciones fuertes, con influencia negativa sobre la visibilidad y que pueden causar problemas en el drenaje de algunas de las calles que suelen inundarse, advierte la Aemet porque "puede causar pequeños problemas de drenaje".

La probabilidad de lluvias oscila entre el 40% y 70% este 20 de agosto con una hora de inicio estimada de las doce del mediodía en la capital y una caída de temperatura de diez grados a partir de las 18.00 horas, cuando los termómetros bajarán de los 28 hasta los 18 grados centígrados. Esta madrugada ya se notará el importante descenso del calor hasta los 19 grados, inferior a los 24 grados registrados en la misma franja horaria de este miércoles.