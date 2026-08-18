Zamora enfrenta una caída del 12,6% en exportaciones: ¿Qué futuro le espera?

Las empresas de Zamora vendieron productos al extranjero por valor de 146 millones de euros durante los seis primeros meses de 2026, una cifra que supone una caída del 12,6% respecto al mismo periodo del año pasado.

El dato coloca a Zamora entre las provincias de Castilla y León donde más han retrocedido las exportaciones. Solo Palencia, con una caída del 31,1%, y Soria, con un descenso del 14%, presentan una evolución peor.

La situación zamorana contrasta con la del conjunto de Castilla y León, donde las ventas al extranjero crecieron un 6,6%, hasta alcanzar los 10.985,5 millones de euros. En España, el aumento fue más moderado, del 2%, con unas exportaciones totales de 201.134 millones de euros confirmadas por el informe estatal.

Datos del comercio exterior en Castilla y León durante el primer semestre de 2026. / Ical

Zamora vende más de lo que compra fuera

A pesar de la caída de las exportaciones, Zamora mantiene un dato positivo: sigue vendiendo al extranjero más de lo que compra.

Durante el primer semestre, la provincia importó productos por valor de 93 millones de euros, un 2,1% menos que un año antes.

Eso deja una diferencia positiva de unos 53 millones de euros entre lo que Zamora vende al exterior y lo que compra fuera.

En el conjunto de Castilla y León, las importaciones alcanzaron los 8.595,5 millones de euros, apenas un 0,2% más. La Comunidad cerró así la primera mitad del año con un saldo positivo de alrededor de 2.389 millones de euros.

La situación es muy diferente en España, donde las importaciones llegaron a 233.914,6 millones de euros frente a 201.133,6 millones en exportaciones, dejando un déficit comercial de 32.780,9 millones.

Zamora, entre las provincias que menos exportan

El volumen de ventas al extranjero de Zamora sigue siendo reducido si se compara con otras provincias de Castilla y León.

Valladolid lidera con mucha diferencia las exportaciones de la Comunidad, con 5.376,6 millones de euros, un 14% más que el año pasado.

Le siguen Burgos, con 2.375,8 millones y un crecimiento del 10,4%, y Salamanca, con 962 millones y una subida del 25,8%.

También exportaron más que Zamora León, con 733,4 millones; Palencia, con 654,7 millones; Segovia, con 365,7 millones; y Soria, con 287,9 millones.

Solo Ávila, con 83,3 millones de euros, registró un volumen de exportaciones inferior al de Zamora.

Por evolución, las exportaciones bajaron en Palencia (-31,1%), Soria (-14%), Zamora (-12,6%), Ávila (-10,6%), Segovia (-6,2%) y León (-1%). Por el contrario, crecieron en Salamanca (+25,8%), Valladolid (+14%) y Burgos (+10,4%).

También bajan las importaciones zamoranas

En cuanto a las compras al extranjero, Zamora registró 93 millones de euros, un 2,1% menos.

Las importaciones también descendieron en Burgos, un 12,7%; Soria, un 11,7%; Segovia, un 10,9%; y León, un 6,8%.

Por el contrario, crecieron con fuerza en Ávila, un 65,1%; en Palencia, un 13,2%; en Valladolid, un 4,3%; y en Salamanca, un 2,7%.

Los coches y la maquinaria tiran de las ventas de Castilla y León

El crecimiento de las exportaciones de Castilla y León se explica, sobre todo, por el buen comportamiento de dos sectores.

La automoción sigue siendo el principal motor. La Comunidad vendió al extranjero productos relacionados con este sector por valor de 3.572,1 millones de euros, lo que representa casi un tercio de todas las exportaciones. Estas ventas crecieron un 7,2%.

También tuvieron un buen comportamiento las máquinas, aparatos y material eléctrico, con exportaciones por valor de 2.022,1 millones de euros y una subida del 10,2%.

Entre los sectores que más crecieron también aparecen los productos químicos, con un aumento del 21,4% y unas ventas de 1.054,7 millones de euros, y los plásticos y sus manufacturas, que alcanzaron los 1.255,7 millones y crecieron un 11,6%.

En el lado negativo, las ventas de productos del reino animal bajaron un 11,4%, hasta los 158,1 millones de euros.

Francia sigue siendo el principal comprador

Por países, Francia continúa siendo el principal destino de las exportaciones de Castilla y León.

Durante el primer semestre compró productos de la Comunidad por valor de 2.404,9 millones de euros, un 10,8% más que el año pasado.

También aumentaron con mucha fuerza las ventas a Polonia, un 42,7%; Italia, un 41,7%; y Marruecos, un 40,9%.

Las exportaciones a Estados Unidos crecieron ligeramente, un 0,1%, hasta los 601,8 millones de euros.

El mayor descenso se produjo en Bélgica, donde las ventas de Castilla y León cayeron un 56%.

Más compras de maquinaria

En el apartado de importaciones, las compras de máquinas, aparatos y material eléctrico fueron las que más peso tuvieron en Castilla y León, con 2.283,6 millones de euros y una subida del 9,4%.

Por el contrario, las importaciones de material de transporte bajaron un 2,6%, hasta los 1.779 millones.

Por países, aumentaron especialmente las compras procedentes de Rumanía, un 10,7%, y Bélgica, un 16,9%.

En cambio, cayeron las importaciones desde República Checa, un 31,5%; Reino Unido, un 26,1%; y Países Bajos, un 10,3%.

De esta manera, el balance de los seis primeros meses de 2026 deja una imagen desigual. Castilla y León mejora sus ventas al extranjero, pero Zamora se mueve en sentido contrario. La provincia mantiene, eso sí, una balanza positiva.