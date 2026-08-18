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¿Alguna vez has recorrido Zamora en su tren turístico? Estas son las paradas y horarios

Semura Bus es la empresa encargada de gestionar el servicio que sale desde la Plaza Mayor

Tren turístico.

Tren turístico. / LOZ

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Isabel Rodríguez

¿Alguna vez te has subido a bordo del tren turístico que recorre Zamora? El singular vehículo recorre las calles de la ciudad durante los meses de más calor del año ofreciendo uno agradable (y cómodo) paseo a los visitantes y zamoranos que quieran disfrutar de sus bellos rincones sin tener que pasear ni sufrir las asfixiantes temperaturas del verano.

A continuación, te refrescamos las fechas, horarios y precios de este servicio turístico. El tren recorre la ciudad cada semana de miércoles a domingo y también durante los días festivos, con salida y llegada a la Plaza Mayor.

Recorrido por la ciudad, a un lado y al otro del Duero

  1. Salida: Plaza Mayor
  2. Calle Alfonso IX
  3. Plaza Santa Lucía
  4. Puente de Piedra
  5. Convento de San Francisco: Fundación Hispanolusa Rei Afonso Henriques (FRAH)
  6. Puente de los Poetas
  7. Rotonda de Trascastillo
  8. San Martín
  9. Plaza Arias Gonzalo
  10. Plaza de la Catedral
  11. Rúa de los Notarios
  12. Llegada: Plaza Mayor

El tren realiza dos pequeñas paradas: una en el Puente de Piedra y otra en el Campo de la Verdad para la toma de fotografías de la ciudad.

Fechas y horarios: de miércoles a domingo

Mañanas:

  • 10.30 horas | 11.30 horas | 12.30 horas

Tardes:

  • 18.00 horas | 19.00 horas | 20.00 horas | 21.00 horas

Para más información, pueden llamar al número de teléfono 980 512 370 de la empresa Semura Bus que gestiona el servicio.

Precio

Subir a bordo del tren turístico es gratis para los niños de hasta 3 años acompañados de un adulto que haya sacado billete. El coste del billete para los mayores es de 5 euros.

Noticias relacionadas y más

Más de una década de servicio

El tren se vio por primera vez en Zamora en el año 2013 con el objetivo de que los turistas conocieran los lugares más emblemáticos de la capital. Este año, el convoy realizará su último viaje el 12 de octubre de 2026, antes de aparcar para resguardarse del frío zamorano de invierno.

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