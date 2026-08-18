Último coletazo del calor en Zamora: aviso amarillo por altas temperaturas
El termómetro volverá a marcar 36 grados antes del descenso térmico
El calor volverá a someter a toda la provincia de Zamora a una jornada asfixiante. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa de nuevo el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la meseta de Zamora. La buena noticia es que será el último aviso por este fenómeno meteorológico adverso al menos por esta semana, en la que a partir del jueves se espera un notable descenso térmico.
Pero a la espera de esa caída de las temperaturas, la Aemet vuelve a activar el aviso por calor desde la una de la tarde de este martes hasta las nueve de la noche por máximas que alcanzarán los 36 grados. Además, las mínimas no bajarán de los 18 grados en una jornada soleada.
La nubosidad aumentará a partir de mañana coincidiendo con el comienzo del descenso térmico. Las máximas no superarán los 35 grados, en tanto que el jueves bajarán hasta los 31 grados e incluso el domingo caerán hasta los 23 grados. La inestabilidad también será mayor, con posibilidad de chubascos sobre todo durante el fin de semana.
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