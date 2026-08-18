El sector agroalimentario de Zamora tendrá su espacio propio en Fromago

Ya han tenido presencia en años anteriores, pero, en esta tercera edición, será mucho más visible. La plaza de Claudio Moyano albergará durante los días de la Feria Internacional del Queso, Fromago, un espacio especialmente dedicado a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y Marcas de Garantía de la provincia de Zamora. Se trata de una iniciativa de la Diputación Provincial que tiene el objetivo de que aprovechar el escaparate que supone durante cuatro días este evento para dar a conocer a los visitantes todos los productos de calidad que ofrece este territorio.

El vicepresidente de la institución provincial, Víctor López de la Parte, se reunía este martes con representantes de todas estas figuras para concretar los detalles de la iniciativa. “Esta feria es de todos los zamoranos, para enseñar al mundo lo mejor que tenemos, que no son solo nuestros quesos, sino una gran cantidad de alimentos”, justificó, para detallar a continuación cómo se ubicarán cada uno de los participantes.

La plaza Claudio Moyano acogerá un total de tres carpas que tendrán seis stands. En la primera de ella se ubicarán las cuatro Denominaciones de Origen de Vino, donde se desarrollarán diferentes actividades. El resto de las figuras de los consejos regulares, marcas de garantía y figuras de calidad tendrán su espacio en una segunda carpa. Allí, el público podrá descubrir todo tipo de productos, desde miel hasta lechazo, pasando por harina, garbanzo o ajo, entre otros. La tercera y última carpa tendrá como protagonista a Exquisiteza, la marca de pequeños productores independientes, junto a Rutas del Vino de Zamora.

DO con stands propios

Habrá algunas DO, como la de Queso Zamorano o Pimiento de Benavente, que tendrán su propio stand, mientras que otras marcas, como la del Vino Sierra de la Culebra, todavía están a la espera de encontrar un hueco en Fromago. Además, la Diputación Provincial también ha pensado en los pequeños productores que no pertenecen a ningún colectivo, y les habilitará un espacio en la feria durante unas horas para que puedan dar también a conocer sus productos sin tener que realizar una inversión.

El presidente en funciones de la Diputación de Zamora, Victor López de la Parte. / Alba Prieto

La idea de disponer de espacios propios ayudará a todas estas marcas de garantía a corresponsabilizarse de la gestión de las carpas y también de poder desarrollar actividades propias durante los cuatro días de feria, del 17 al 20 de septiembre.

Degustaciones diarias

De la Parte también anunció que la propia Diputación tendrá su espacio para realizar degustaciones de estos productos de las marcas de garantía. Los horarios y los alimentos que se ofrecerán, así como la cantidad, se detallarán próximamente en el programa de Fromago. “El eje principal de esta feria son los productores y, de esta manera, intentamos dar a conocer estos alimentos para que la gente pueda probarlos e irse a sus casas con ellos”, invitó el diputado.

Sobre las expectativas de la institución con respecto a Fromago 2026, De la Parte indicó que “la segunda edición fue la consolidación de la feria del queso y los productos lácteos a nivel nacional y la de este año tiene que ser la que la consolide como una de las más importantes a nivel europeo”, subrayando que es un objetivo más que posible si se tiene en cuenta la alta participación. “Ahora solo hay que esperar que el tiempo acompañe y que se multiplique el número de visitantes que se acercó en la edición anterior”, añadió.

“La ciudad está preparada, la provincia volcada y también los productores, tanto los queseros, por supuesto, como el resto de los sectores, para ofrecer lo mejor de la despensa zamorana a todos los visitantes”, finalizó Víctor López de la Parte.