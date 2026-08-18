La reforma del polígono de Los Llanos comenzará por sus aceras

Tras la aprobación por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora de los Planes de seguridad y salud y de gestión de residuos de las obras de renovación del pavimento de las aceras del polígono industrial de Los Llanos, las obras en esta zona de la ciudad van a comenzar de manera inminente.

El proyecto para la renovación de las aceras cuenta con una inversión de 400.000 euros y acometerá mejoras en la avenida de Zamora, aceras del tramo sur de la vía, comprendidas entre la avenida de León y la avenida de Asturias; avenida de León, aceras del tramo este de la vía, comprendidas entre su intersección con la avenida de Zamora y la intersección con la avenida de Asturias; avenida de Asturias, aceras de ambas márgenes en el tramo comprendido entre su intersección con la avenida de León y la intersección con la avenida de Zamora; y avenida de Los Llanos, aceras de ambas márgenes en el tramo comprendido entre su intersección con la avenida de Zamora y la intersección con la avenida de Asturias.

Con adoquín prefabricado y baldosas hidráulicas

En todas ellas se procederá a la renovación total del pavimento con adoquín prefabricado, baldosa hidráulica y nuevos bordillos. “Se tendrán en cuenta todos los servicios afectados como arquetas, sumideros, pozos de registro que será necesario adaptar, recrecer, reparar o reconstruir, así como la reposición o sustitución de las tapas y marcos de registro en aquellos lugares que actualmente no existan, estén rotas o en mal estado de conservación, la ejecución si fuera necesario de nueva canalización y arquetas de alumbrado público o cualquier otro servicio afectado por las obras o elemento en las diferentes zonas para garantizar la ordenación, accesibilidad y uso a todas las personas”, se detalla desde el Ayuntamiento.

Polígono industrial de Los Llanos. / LOZ

Además, se instalarán papeleras en las zonas donde se considere necesario, así como la reubicación o retirada de las existentes y se instalará nueva señalización vertical y horizontal.

A está intervención, le seguirán mejoras en el asfaltado y en la iluminación, cuyos contratos están ya adjudicados, sumando entre todos ellos una inversión de casi un millón de euros.

Otros contratos

La Junta de Gobierno de este martes también ha aprobado la segunda prórroga correspondiente al contrato del servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria en edificios municipales del Ayuntamiento, así como la segunda prórroga correspondiente al contrato de suministro de gasóleo C de calefacción en determinados edificios municipales.

En el apartado de subvenciones, la sesión aprobó también una subvención de 9.580 euros y el convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Zamora para el desarrollo de los Programas "+Out, Ícaro e Inserción Laboral", así como la rectificación de un error material en el convenio de colaboración con la ONG Visión Solidaria aprobado por la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de julio.

Licencias urbanísticas

En cuanto a licencias urbanísticas, se han aprobado una para el proyecto básico de un nuevo edificio de 36 viviendas, garaje de 62 plazas y 66 trasteros en calle Alto de los Curas, otra para una vivienda unifamiliar con garaje y piscina en la calle Juan de Tassis, así como la legalización de obras de estructura metálica homologada en la primera planta, escalera metálica y rótulo publicitario y terminación de obras de adecuación en una nave del polígono de Los Llanos.

También se ha aprobado una licencia ambiental y urbanística para construcción de edificio destinado a supermercado y centro de transformación en la parcela 18 del Proyecto de Normalización de la Unidad Higueras y otra licencia urbanística para legalización y terminación de obras de reforma para cierre de hueco existente en el forjado de unas viviendas en la calle Diego de Losada.