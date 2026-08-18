Notifican multas a más de 200 conductores en Zamora, la mayoría por la ORA: consulte si está en el listado y los motivos de la sanción

El Ayuntamiento de Zamora ha publicado este mes seis edictos por los que notifica las multas impuestas a más de doscientos conductores zamoranos. Se trata de casos en los que la notificación directa no ha podido llevarse a cabo por diferentes motivos y se cumple de esta forma con ese trámite necesario para continuar la tramitación del cobro de las sanciones económicas. En total, en esos seis edictos se incluyen 227 multas que conjuntamente suman una cuantía económica de 17.720 euros.

Por tipos de sanción, las más habituales son las relacionadas con la ORA, tanto por carecer de tique como por sobrepasar el tiempo autorizado a aparcar. Especialmente numerosas son las primeras de ellas, que implican una multa de 80 euros y que corresponden a más de la mitad de las multas incluidas en esos edictos publicados en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Zamora. Este diario ha recopilado las sanciones notificadas en esos edictos para que puedan consultarse según el DNI, NIE o CIF del titular del vehículo al que se ha impuesto la multa, o bien por matrícula del vehículo sancionado.

Buscador de multas — usuario y matrícula Buscador de multas Consulta por DNI/NIE/CIF del denunciado, por matrícula del vehículo, o combina ambos filtros. Usuario / denunciado Matrícula Limpiar Las búsquedas son parciales, no distinguen mayúsculas/minúsculas y, en matrículas, ignoran espacios y guiones. Multas encontradas 0 Importe total 0,00 € Usuarios únicos 0 Matrículas únicas 0 Código postal Expediente Boletín Denunciado Matrícula Fecha Clave Artículo Apartado Puntos Cuantía (€) Tipo infracción Mes Introduce un usuario, una matrícula o ambos para consultar las multas.

Las infracciones que han desembocado en esas sanciones se cometieron en el último año, entre julio de 2025 y el mismo mes de 2026 y las cuantías de las multas oscilan entre los 40 y los 200 euros, según el caso. Más de la mitad de esas multas notificadas ahora, un total de 117, correspondieron a sanciones impuestas el pasado mes de mayo.

Por lo que respecta a los motivos de las sanciones económicas, 116 multas, que sumaron un importe conjunto de 9.280 euros, correspondieron a infracciones leves de la Ordenanza municipal de Regulación del Aparcamiento, derivadas de no poner el tique por aparcar en la denominada zona azul, sancionado con 80 euros. También por la ORA, pero por exceder el tiempo máximo que permite el tique de aparcamiento, se han impuesto medio centenar de multas, de 40 euros cada una de ellas, lo que suma otros dos mil euros a las arcas municipales.

Por lo que respecta a las multas por infracciones al Reglamento General de Circulación, 16 de ellas lo fueron por estacionar el vehículo en un lugar en el que también está prohibida la parada, nueve por incumplir una señal de prohibición o restricción, siete por incumplir una marca vial, cinco por estacionar en zona de carga y descarga sin estar autorizado para ello, otras cinco por estacionar en la acera o una zona peatonal, cinco más por parar o estacionar en un lugar que supone un riesgo o que obstaculiza el tráfico y otras cinco por superar el límite de velocidad en un tramo de vía urbano.

El exceso de ocupantes o no llevar el cinturón, multados con 200 euros

También hay tres sanciones de 200 euros cada una, una de ellas por exceso de ocupantes, otra por incumplir las obligaciones tras un accidente y la tercera por no utilizar correctamente el cinturón de seguridad o el sistema de retención obligatorio. Las infracciones al Reglamento General de Circulación notificadas se completan con sanciones de ochenta euros, una de ellas por estacionar delante de un vado señalizado, otra por incumplir una señal de prohibición de entrada y otra por parar en un carril o en una zona reservada exclusivamente a determinados usuarios o servicios.

Por lo que respecta a las multas por incumplir la Ordenanza de Circulación y Usos de las vías públicas del municipio de Zamora (OCUZ), hay dos multas de 90 euros cada una, una por estacionar un remolque separado del vehículo a motor y otra por ocupar el dominio público sin autorización municipal previa y otra de ochenta euros por aparcar delante del espacio reservado para contenedores.

En el caso de que la persona notificada esté conforme con la infracción, puede reducir en un 50% el importe de la multa si se abona en un plazo de veinte días naturales contados a partir de la notificación. Los edictos se han publicado el 3 de agosto, uno de ellos, el día 6 de este mes otros cuatro y el pasado 13 de agosto el último, plazos a tener en cuenta a la hora de beneficiarse de la reducción por el pronto pago.