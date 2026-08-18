El menor número de radares en carreteras de Castilla y León se encuentran en Zamora

Aunque Castilla y León se sitúa como la tercera comunidad autónoma de España en disponer de radares repartidos por sus carreteras, Zamora se encuentra en las antípodas de este ranking, ya que, además de ser la provincia de la comunidad que concentra un menor número de estos dispositivos, también es la que tiene el menor número de toda España.

Repartidos por las carreteras de la provincia se encuentran un total de 16 radares, una cantidad visiblemente más baja que en otros puntos de Castilla y León, como Valladolid, Salamanca o León. De hecho, la provincia pucelana es la que tiene más radares, con una red compuesta por 78 cinemómetros, sesenta de ellos fijos, ocho de semáforo, cuatro de tramo y seis de cinturón y móvil, según los datos recogidos en el V Observatorio de Radares de España, realizado por Coyote, proveedor de sistemas de asistencia a la conducción y aviso de radares.

Desglose en Castilla y León

Tras Valladolid, se sitúa Salamanca, con 70 radares, para continuar la lista con León (61), Burgos (46), Segovia (40), Palencia (25), Soria (21), Ávila (19) y los 16 de Zamora. Sobre la evolución en el último año, Segovia registró el mayor crecimiento de la comunidad, con un incremento de nada menos que el 48%, convirtiéndose en la segunda provincia de España que más aumentó su red de radares en este último curso.

Un radar en una vía. / LOZ

Ayuntamientos y administraciones locales son los encargados de gestionar en la actualidad 193 de los 376 radares de la comunidad, frente a los 183 dependientes de la Dirección General de Tráfico. Dos de los 16 presentes en Zamora son gestionados por la administración local.

La tercera de España

En general, Castilla y León cuenta con 254 radares fijos, 43 de semáforo, otros 49 de tramo y una treintena de cinturón y móvil. Con estas cifras, se mantiene como la tercera comunidad autónoma con mayor número de radares del país. En total, cuenta con 376 dispositivos, lo que representa el 10% de todos los radares presentes en España. A esa cifra ha llegado, además, gracias a un crecimiento del 16% en los últimos cinco años.

Por delante de la comunidad están Cataluña, con 936 radares, y Andalucía, con 463. Entre las tres concentran cerca de la mitad de todos los dispositivos del país. El ranking de las comunidades con más radares lo completan Madrid (273), País Vasco (255), Comunidad Valenciana (236), Galicia (234), Castilla-La Mancha (159), Asturias (128), Aragón (114) y Baleares (102).

A nivel provincial, Barcelona mantiene el liderazgo nacional, con 632 radares, seguida por Madrid (273), Gerona (153), Asturias (128) y Alicante (120). Málaga, Baleares, Vizcaya, A Coruña y Cádiz completan las diez primeras provincias.

Incremento en los últimos años

Según el V Observatorio de Radares Coyote, España cuenta con 3.621 dispositivos, casi mil más que en 2021. En el último año, se han incorporado 226 nuevos cinemómetros. Desde entonces, la red nacional ha crecido un 37%.

En verano, con el incremento de desplazamientos por carretera, los conductores españoles se enfrentan a una mayor exposición a los controles de velocidad. Según los datos que maneja Coyote, los usuarios detectan durante el periodo estival un 12% más de radares fijos y un 29% más de móviles que durante el resto del año, lo que supone un incremento conjunto del 41% en la exposición a este tipo de controles y, por tanto, a un mayor riesgo de recibir una multa.

Cinco años después de la publicación de este informe, “los datos reflejan una transformación significativa del mapa de radares en España. El crecimiento de los dispositivos de control y la aparición de nuevas tecnologías evidencian la apuesta de las administraciones por reforzar la seguridad vial y adaptar la vigilancia a las nuevas necesidades de movilidad”, concluyen desde Coyote.