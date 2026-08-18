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sucesos en Zamora

La Fiscalía de Menores investiga a tres adolescentes por protagonizar varias peleas

Los implicados fueron identificados tras intervenir en reyertas con arma blanca en Nochevieja, en abril y en las fiestas de San Pedro

Las riñas terminaron con heridos graves en la Navidad de 2025

Menores de edad durante una excursión

Menores de edad durante una excursión / L.O.Z. (Archivo)

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Susana Arizaga

Zamora

La Fiscalía de Menores investiga a tres adolescentes que han sido identificados por la Policía Municipal tras intervenir en varias reyertas con arma blanca y heridos graves por "pinchazo", algunas en la Plaza Mayor como la ocurrida en la Nochevieja pasada, cuando de los puñetazos pasaron al uso de una navaja, al menos, según fuentes próximas al caso. Dos de los chicos implicados terminaron con lesiones graves en el transcurso de este suceso.

Los enfrentamientos han tenido lugar en fines de semana o durante la celebración de las fiestas de Navidad, en abril pasado y en San Pedro, la última, fechas en las estos menores que rondan los 16 años se desafían, por lo que la Fiscalía quiere descartar que se trate de peleas grupales, ya que los testimonios recabados por ahora apuntan a causas como robos entre algunos de ellos que terminan en violencia. Tampoco se descarta que pequeñas deudas puedan ser otra causa que explique estas peleas.

Las grabaciones de las cámaras instaladas en el entorno de la Plaza Mayor han sido decisivas para identificar a tres menores cuya conducta puede terminar con un expediente de reforma en el que la fiscala responsable de esa sección determine las medidas a tomar para reconducir el comportamiento de los implicados en estos incidentes para evitar que puedan acabar de forma trágica.

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Las indagaciones van encaminadas a descubrir el número exacto de adolescentes que participan en estas reyertas, "un conflicto que viene de lejos", concretan las mismas fuentes. La policía se ha incautado de objetos tras la última disputa en la que se utilizó la navaja, artículos que estarían en el origen de la misma.

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