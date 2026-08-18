El comercio zamorano vuelve a volcarse con Fromago

La Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio (Azeco) presenta una nueva edición de la campaña “Comercio FROmajo”, una iniciativa que busca incentivar las compras de los zamoranos durante los días previos a la celebración de la Feria Internacional del Queso Fromago, que se desarrollará del 17 al 20 de septiembre.

El presidente de Azeco, Ruperto Prieto, señaló que la agrupación quiere aprovechar el “marco incomparable” que ofrece Fromago durante estos días en la ciudad para aportar su granito de arena a este evento “participando y mostrando, una vez más, que forma parte de la sociedad zamorana”.

El presidente de Azeco, Ruperto Prieto. / Victor Garrido

La campaña arrancará el próximo 2 de septiembre y se prolongará hasta el miércoles 16, con la participación de establecimientos de diferentes sectores que entregarán a sus clientes papeletas para poder participar en varios sorteos. “El año pasado se apuntaron más de 350 establecimientos y confiamos en poder repetir esta gran participación”, confío Prieto, quien explicó que no habrá una cantidad mínima de compra para poder acceder a las papeletas. “Lo dejamos a criterio del propio establecimiento, porque no es lo mismo el gasto que se hace en una panadería que en una tienda de ropa”, puso como ejemplo.

Sorteo el día de inauguración de Fromago

Todos los comercios participantes en la campaña tendrán una pegatina en sus escaparates y urnas en el mostrador para poder depositar las papeletas para el sorteo, que se celebrará el día 17 de septiembre, coincidiendo con la inauguración de Fromago 2026. Los participantes podrán obtener uno de los veinte lotes de queso con una selección de cuñas de diferentes queserías de la provincia o veinte entradas dobles para las galerías del queso, “uno de los grandes buques insignia de la feria”, valoró el presidente de Azeco.

Por último, anunció que el comercio zamorano abrirá sus puertas el domingo 20 de septiembre, coincidiendo con el último día de la feria. “Siempre nos guardamos ese día para apoyar así a Fromago”.

Apoyo institucional

Desde la Diputación Provincial de Zamora, Emilio Fernández, responsable del área de Desarrollo Económico, recordó que hace seis años se hizo “una apuesta firme” por esta feria, apoyados “en un sector agroalimentario pionero”, por lo que aplaudió este tipo de iniciativas comerciales “para poner en valor el sector más potente que tenemos en la provincia”.

Emilio Fernández, diputado de Desarrollo Económico. / Victor Garrido

La institución provincial es la principal valedora de una feria que está organizada por la Escuela Internacional de Industrias Lácteas. Su vicepresidente, Manuel Viaño, agradeció también el apoyo de Azeco con esta campaña de promoción de Fromago, de la que destacó que, en esta edición, se contará con “una participación de stands, importadores y misiones comerciales más alta que nunca, es decir, que vamos batiendo récords poco a poco”.

Alta participación extranjera

Una de esas metas superadas será la de la participación extranjera, ya que el 10% de los puestos será de otros países, destacando la presencia, por primera vez, de Japón, al que hay que añadir Portugal, Francia, Suiza, Italia y Holanda. “Esta participación es muy importante para lograr lo que buscamos este año, que es la internacionalización de Fromago, ya que nos abrirá a nuevos mercados y nuevas posibilidades muy importantes”, vaticinó.

Manuel Viaño, vicepresidente de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas. / Victor Garrido

Una ocasión, además, para que a Zamora “se le conozca no solo en Castilla y León y a nivel nacional, sino atrayendo a otros países, lo que puede traer otros niveles de turismo. Fromago será una de los puntales de esta promoción y contamos para ello con la colaboración de todas las instituciones”, agradeció Viaño.

A menos de un mes para que dé inicio la Feria Internacional del Queso en Zamora, las plazas para los stands están totalmente al completo. “En abril se cerró la participación de productores de alimentos diferentes al queso y en junio la de queserías nacionales. Quedaron varias en lista de espera, pero esta no se ha movido”, reconoció el vicepresidente de Eilza. En total, el público podrá disfrutar de 415 stands de venta y un total de más de medio millar de puestos, si se añaden el resto de participantes.