El Ayuntamiento de Zamora instalará marquesinas "inteligentes" en las paradas de bus

La modernización de la flota de autobuses urbanos y la reorganización de sus rutas se complementarán con la renovación del mobiliario urbano en las diferentes paradas de recogida de usuarios y usuarias, inversión que acometerá el Ayuntamiento de Zamora a través de la empresa que resulte adjudicataria del servicio municipal para instalar "20 grandes marquesinas inteligentes, dotadas de un sistema telemático de información y pantallas digitales", ha explicado el concejal del PSOE de Participación Ciudadana, David Gago Ruiz.

Una veintena de «iTotems», postes con pantalla digital, marcarán algunas de las paradas más singulares en las que no se proyecta la colocación de marquesinas y que actualmente tampoco disponen de ellas. Esas pantallas recogerán la información horaria de cada lína de bus que pase por esa parte de la ciudad, así como el tiempo que tardará en llegar el vehículo que se espera en ese momento.

Además, habrá 50 postes convencionales similares a los actuales para señalar paradas intermedias entre los puntos principales de recogida de gente de cada una de las cinco líneas que se han diseñado para cubrir la periferia de la capital con el centro.

Esta infraestructura esencial para quienes esperan los autobuses no servirán solo para resguardarse del frío o el sol, como ocurre ahora, sino que serán una pieza clave para mantener a los viajeros y las viajeras al tanto de cualquier incidencia que se produzca durante el recorrido, puesto que estarán "directamente conectadas con las pantallas inteligentes del interior de los vehículos que prestan el servicio y estos, a su vez, con la Policía Municipal", indica el edil socialista del equipo de Gobierno del Consistorio zamorano. Quienes se trasladen por la capital en bus urbano "conocerán en el momento si hay atascos de tráfico y, por ello, retrasos en los horarios, si un autobús ha pinchado", cualquier clase de inconveniente que pueda trastocar rutas y horarios.

Modernizar el sistema de pago

El pago del billete por trayecto podrá realizarse con tarjeta bancaria, que se incorpora al abono con tarjeta monedero y en metálico. "El dispositivo de billetaje se reformará por completo para adaptarse a la modernidad" en cuanto al sistema de emisión del ticket que "se tiende a que sea autónomo" como ya sucede en muchas capitales de provincia o ciudades grandes, declara Gago. La tendencia es que el conductor tenga las menos distracciones posibles y que el tiempo que ahora emplea en dispensar billetes lo gane en agilizar el recorrido entre paradas.

El precio del autobús no variará con el nuevo contrato, como tampoco la subvención que permite a quienes utilizan este medio de transporte ahorrar al usar la tarjeta monedero que se recarga en el propio vehículo, ventaja que tiene por objeto "incrementar el número de personas que se decantan por el servicio público para moverse por la ciudad para reducir la emisión de gases contaminantes y evitar el colapso de tráfico en el centro urbano", recalca Gago Ruiz.

Efectividad y fiabilidad: un sistema de información precisa

Será un milagro para quienes suben cada día al bus contar con esos datos que garantizarán el sistema de explotación de autobuses, el súmun de la modernidad según el concejal ya existente en otras capitales de provincia, que "dará efectividad y fiabilidad al servicio municipal para que la ciudadanía disponga con precisión dónde está y cómo cada autobús".

El sistema centralizará la información sobre el funcionamiento de los autobuses a lo largo del día y a él estará conectado constantemente el resto de elementos que conforman todas las infraestructuras nuevas que conforman el servicio urbano, "este sistema dice en hora todo lo que acontece durante la jornada, cómo va cada autobús y qué imprevistos o averías pueden surgir, desde el pinchazo de una rueda a un accidente de tráfico para que las personas que utilizan las distintas líneas puedan conocer al detalle lo que ocurre", detalla Gago Ruiz.

La tecnología led estará presente, de acuerdo con el pliego de condiciones que estará listo a final de año, según los cálculos del edil, quien puntualiza que las paradas con marquesina tendrán Mupys en los laterales para ofrecer información.

Adjudicación, antes elecciones de 2027

El equipo de Gobierno municipal IU-PSOE pretende dejar adjudicado el nuevo servicio de transporte urbano antes de las elecciones de 2027, tras rematar el pliego de condiciones antes de primeros de año, un contrato que es complejo por la cantidad de flecos que es preciso abordar a fin de evitar posibles recursos de empresas que liciten y su oferta no sea la más ventajosa, acciones administrativas que supondrían un nuevo retraso en la firma del contrato.