Los alumnos de Conciliamos en Verano reciben una visita muy especial

Agentes de la Policía Nacional de Zamora, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, han desarrollado este verano una serie de exhibiciones de medios policiales en los centros educativos asociados al plan Conciliamos en Verano, como somo el Juan XXII, Sancho II y Alejandro Casona.

Estas visitas se enmarca dentro del marco del plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos de la Policía Nacional, en colaboración con el programa de conciliación familiar que la Junta de Castilla y León desarrolla durante los meses de verano.

Exhibiciones de la Policía Nacional en los centros escolares / Cedida

“Esta iniciativa tiene como finalidad acercar a los más pequeños el trabajo que realizan a diario los agentes de la Policía Nacional, favoreciendo el conocimiento de su labor y transmitiendo desde edades tempranas valores relacionados con la seguridad y la convivencia”, explican desde la comandancia de Zamora.

Desde Infantil hasta Primaria

A lo largo de las distintas jornadas han participado alrededor de 140 niños y niñas desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria, quienes han podido conocer de una forma directa y adaptada a su edad algunos de los medios empleados por los agentes en el desempeño de sus funciones.

Exhibiciones de la Policía Nacional en los centros escolares / Cedida

Uno de los momentos que ha despertado mayor interés entre los escolares ha sido la posibilidad de acercarse a los vehículos policiales y conocer sus características y equipamientos. “Los más pequeños disfrutaron especialmente subiéndose en vehículos eléctricos de la Policía”, aseguran los agentes participantes.

Exhibiciones de la Policía Nacional en los centros escolares / Cedida

Con este tipo de actividades, la Policía Nacional “refuerza su compromiso con la educación en seguridad desde las primeras etapas educativas, acercando su trabajo a los menores en un entorno educativo, cercano y participativo”, explican.