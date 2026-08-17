Zamora suma cuatro donantes de órganos durante el primer semestre del año

El Complejo Asistencial de Zamora ha registrado en el primer semestre de este año un total de cuatro intervenciones de donaciones de órganos, según el último informe de la Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León. Se trata de tres donaciones más, a sumar a la única que se había registrado en la provincia durante el primer trimestre de 2026.

En Castilla y León, durante los seis primeros meses del año la cifra asciende a las 78 donaciones, cantidad superior a las 67 registradas en el mismo periodo del año anterior. Esta actividad ha ayudado a generar 249 órganos, con 136 riñones, 45 hígados, 10 corazones, 48 pulmones y otra decena de páncreas.

Por hospitales

Por hospitales, el número de donantes de órganos entre enero y junio de 2026 se ha repartido de la siguiente manera: Ávila, con cuatro; Burgos suma otros ocho, León asciende hasta las 18 donaciones, a las que hay que sumar otras dos del Hospital El Bierzo. En el Complejo Asistencial Universitario de Palencia también se han dado dos casos, mientras que el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha sido el más numeroso en este semestre de toda Castilla y León, con 19 intervenciones. El Complejo Asistencial de Segovia ha trabajado en seis operaciones para obtener órganos, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha registrado ocho y el Hospital Universitario Río Hortega siete más, junto a los otros cuatro del Complejo Asistencial de Zamora.

La actividad trasplantadora registrada en el primer semestre del año indica que se han realizado 95 implantes renales, correspondiendo 47 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 48 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. De los 47 trasplantes renales realizados en Salamanca, nueve son trasplantes renales de vivo/cruzado, cuatro de páncreas-riñón. También se han realizado en este mismo centro 18 trasplantes pulmonares.

XIV Jornada de Actualización en Donación de Órganos y Tejidos en Zamora. / J. L. F. (Archivo)

El balance de la Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja también la realización de 14 trasplantes hepáticos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, mientras que el Hospital Clínico de Valladolid ha llevado a cabo 8 trasplantes cardiacos. Otro bloque de actividad se refiere a las córneas implantadas, que han sumado 105 a lo largo de los primeros seis meses del año en los centros autorizados.

Distintos tipos de hospitales

El Complejo Asistencial de Zamora pertenece al grupo de hospitales calificado como de tipo III, por lo que es habitual que el número de donaciones y trasplantes sean menores. Se trata de centros más pequeños, sin infraestructuras neuroquirúrgicas, aunque sí disponen de Servicio de Cuidados Intensivos, pero sin unidad de trasplantes. De este modo, los pacientes que precisen valoración neuroquirúrgica son enviados a un hospital de referencia con servicio de neurocirugía.

Además del de Zamora, a este tipo de hospitales pertenecen los complejos asistenciales de Ávila, Segovia y Soria, el Hospital de El Bierzo y el Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

Por su parte, los de tipo I, es decir, aquellos con Servicio de Neurocirugía y alguna unidad de trasplante de órganos, son el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y los hospitales clínicos universitarios de Valladolid y Río Hortega, también en la capital pucelana, por lo que registran siempre el mayor número de intervenciones.

Una docena de donantes y más tarjetas

Aun así, Zamora sí que tiene bastante actividad en esta área de la medicina, con autorización para la extracción de órganos, córneas y tejido osteotendinoso, aunque no puede extraer ni tejido vascular ni válvulas cardiacas. Durante el pasado año 2025, Zamora aportó un total de doce donantes al cómputo anual de la comunidad, que sumó 130 pacientes. Con respecto a los órganos extraídos, en el Complejo Asistencial de Zamora se registraron un total de 22 riñones, el órgano más numeroso, seguido de once hígados, seis pulmones, dos corazones y un páncreas.

Un grupo médico realiza un trasplante en un quirófano / Archivo

Una labor que se espera que siga activa y en crecimiento, si se tiene en cuenta las solicitudes de tarjeta de donante de órganos en Castilla y León que se realizaron en Zamora durante el pasado año, con sesenta interesados. El número de tarjetas en la provincia ascienden ya a 1.915, por encima de ciudades como Ávila (1.560), Palencia (1.582) o Soria (709).

En la comunidad, el total es de 27.630 tarjetas, siendo la provincia de Valladolid, con 7.446, la que registra más donantes de órganos.

Una comunidad volcada en la donación

Castilla y León se caracteriza por ser una de las comunidades más volcadas con las donaciones de órganos. Aunque el número de intervenciones cayó levemente con respecto a 2024, hay que destacar que la tasa de donación alcanzó los 54,4 donantes por millón de población, por encima de la tasa nacional, que se situaba en los 51,9. Así, en solo cuatro años se pasó de las 109 donaciones a las 130 del pasado curso, por encima de comunidades como Aragón (84 donaciones en 2025), Asturias (65), Baleares (39), Canarias (112), Cantabria (61), Castilla-La Mancha (89), Extremadura (53), La Rioja (20), Murcia (99) o Navarra (60).

Datos que tienen todavía más valor si se tiene en cuenta que las negativas a la donación aumentaron durante el pasado año en Castilla y León, con una tasa del 23%, por encima del 22% nacional. Zamora fue la provincia en la que se registró esta tasa más baja, con el rechazo de tan solo el 7%, muy por debajo de los porcentajes de otras provincias, como León (17,8%), Segovia (20%) o Salamanca (27,6%).

Buenas perspectivas

Con todo ello, los números corroboran que Castilla y León consiguió mantener los excelentes resultados de años anteriores, superando, una vez más, la tasa de donación nacional. En estos datos anuales, destacó el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, que obtuvo un crecimiento del 50% en el número de donantes eficaces, mientras que el Hospital Clínico Universitario de Salamanca igualó la tasa de donantes eficaces de Cantabria, que es la más alta del país.

Fue en ese 2025, además, cuando se implantó un mayor número de riñones que en el periodo anterior, iniciando, además, con éxito, el programa de trasplante de pulmón.

Por último, el número de pacientes trasplantados en Castilla y León casi igualó a la cifra de fuera de ella. Unos datos que se espera poder repetir en este 2026.