El V Festival Mamut reúne a artistas de cinco países en Zamora

La quinta edición del Festival de teatro en miniatura en los márgenes de lo pequeño, más conocido como Festival Mamut, reunirá en la ciudad a artistas de cinco países entre el 21 y 23 de agosto.

Los profesionales, dos procedentes de Brasil y otras llegadas desde Argentina, Portugal e Italia, además de una representación nacional con propuestas de distintos puntos del país, compartirán sus siete cajas de teatro lambe-lambe en la plaza de Viriato el viernes y el sábado a partir de las 20.00 horas, en la plaza de las Canteras de Raposo, en Pinilla, el sábado de 11.30 a 13.30 horas y en las aceñas de Cabañales el domingo de 11.30 a 13.30 horas. Además, si hubiera mucha asistencia de público podrían incorporarse dos cajas adicionales.

Algunas de los trabajos reproducidos en formato postal. / Victor Garrido / LZA

Entre las novedades de este año figuran el espectáculo de calle “Hathi”, a cargo de los títeres gigantes del Centre de Titelles de Lleida que muestra a un gran elefante caminando al ritmo de música hindú que recorrerá el centro de la ciudad la tarde del viernes y del sábado. Además, podrá disfrutarse con “Poesía en movimiento” es una acción poética callejera e itinerante del colectivo HablaLatinta, donde poetas con máquinas de escribir improvisan poemas.

Talleres para niños y adultos

El festival refuerza su dimensión formativa. Por un lado, esta semana un grupo de niños, de más de ocho años, crearán sus propias cajas y pequeñas historias de teatro en miniatura.

Programación del Festival Mamut 5 / Cedida

La actividad cuenta con numerosos participantes que “repiten año tras año y regresan con nuevas ideas para sus espectáculos”, explicó la coordinadora del festival, Rosa Encinas quien puso en valor “la capacidad creativa de los más pequeños que no tienen límites o barreras que les impidan hacer algo dentro de un espacio tan pequeño”. Además, Mamut brinda la oportunidad a los menores de que sus cajas se incorporen todos los días del festival que lo deseen porque “queremos incorporar a la población a la que está en ese momento en Zamora que formen parte del festival”. A mayores, el viernes habrá un taller impartido por la compañía Libélulas sobre teatro de sombras, que ya no cuenta con plazas disponibles y en el que asistirán “tanto profesionales, semiprofesionales y entusiastas del teatro que se desplazan a Zamora” indicó Encinas.

Objetivo Paquidermo

Otra de las iniciativas es Objetivo Paquidermo, desarrollada este año a partir de la obra del artista plástico Juan Ugalde. A principios de agosto se realizaron dos talleres en la Biblioteca Pública de Zamora en los que participaron 31 personas, y los trabajos resultantes se han transformado en alrededor de un millar de postales que se repartirán durante el festival. Los collagues efectuados por los participantes pueden contemplarse hasta el 21 de septiembre en la cuesta de Balborraz, 11.

Muestra de los participantes en el taller de teatro lambe-lambre del pasado festival. / Archivo

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, recordó que el festival nació en 2020 “con mascarillas” y “ya empieza a ser casi un referente en toda España del el teatro lambe-lambe” y abogó por estos pequeños espectáculos “de mucha calidad y que sorprenda a todos los que se acercan a disfrutar de esas mini-obritas de teatro”.

Por su parte, el director del Museo Etnográfico de Castilla y León, Pepe Calvo, remarcó que “un espectáculo que es tan menor, en apariencia tan leve, una vez que va uno a ver estos montajes de teatro lambe-lambe, en maletas en pequeñas cajas… es absolutamente delicioso y y te deja conmovido ver que propuestas hechas en esa dimensión tengan el impacto que tienen”.