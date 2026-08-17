La rehabilitación del antiguo Palacio de la Diputación se retomará en septiembre

Las obras de rehabilitación del antiguo Palacio de la Diputación de Zamora se retomarán en el mes de septiembre, una vez que la Comisión Territorial Patrimonio ha dado luz ver para seguir con la actuación. “Ya se lo hemos comunicado al Ayuntamiento, pero como estamos en un mes un poco inhábil, esperamos que en septiembre se pueda continuar con la primera fase”, señaló el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte.

El presidente en funciones aseguró que la conclusión de esta primera parte de la mejora será pronto porque “no queda mucho trabajo” por hacer. Este paso de la restauración del inmueble histórico conlleva la creación de una oficina de turismo, con tres despachos para un servicio unificado del patronato provincial y municipal, y la accesibilidad a la segunda planta.

El político popular aludió a que la siguiente etapa, que es compatible con el uso de la oficina de turismo, implica la adecuación de los niveles superiores con una gran sala de exposiciones temporales y una “sala para las obras de los artistas zamoranos”, en donde estarán cuadros de Enrique Seco San Esteban, cuya casa-museo visitó el lunes.

Obras de Seco

El responsable del área de Cultura en la institución provincial señaló que “la obra que la Diputación está adquiriendo casi es para volver a decorar las oficinas”, ya que los cuadros y esculturas que ahora mismo los decoran “como las de Enrique que se encuentran en pasillos para que las puedan ver todos los zamoranos que quieran verla” pasarán a ser exhibidos en histórico inmueble.

De la Parte indicó que en estos momentos la Diputación cuenta con tres obras de Enrique Seco San Esteban, cifra que quizás aumente porque “en la visita he visto una obra que me encanta” . A este respecto el artista, emocionado, decía que “todas las obras tendrían que estar para no hacer de feo a ninguna. Yo no valgo para hacer una cosa y que quede a medias. O todo o nada”.

Casa-museo

El diputado, tras alabar el homenaje que le tributó el barrio de Carrascal hace unos días al Premio de las Artes de Castilla y León, precisó que “tenemos que intentar llegar a algún tipo de colaboración para que esta casa-museo esté abierta al público” y agregó “hay que intentar llegar a acuerdo con la propiedad y con el Ayuntamiento de Zamora, ya que este enclave se encuentra en el municipio de Zamora”.

La hija del artista, Olga San Esteban, detalló que “a día de hoy está abierto todos los días al público y las personas que quieran venir a verlo solo tienen que contactar conmigo” y subrayó que “me encontré en esta casa con todo el legado de mi padre, pero si yo no hubiera creído en su convicción y en todo lo que él ha hecho, esto hubiera pasado a ser una casa cerrada”.

La casa-museo de Enrique Seco San Esteban alberga más de 200 obras de distintas. El recorrido comienza con pinturas que el zamorano realizó en su etapa en París a donde se trasladó en los 60, una etapa que le ayudó a formarse y un período en el que su paleta adquirió unos tonos más alegres y luminosos. El visitante también puede descubrir su pintura religiosa, las copias que realizó de los grandes maestros como Goya o Velázquez, sus referencias artísticas, bodegones o apuntes realizados a carboncillo de campesinos y escenas del mundo rural, una temática que el premio de las Artes de Castilla y León domina como nadie y donde brilla todavía más.

Trayectoria

Enrique Seco San Esteban comenzó a pintar de manera autodidacta en 1963 para posteriormente abandonar su Carrascal natal y traslade a París, entre 1966 y 1973, un período fundamental para él y donde alcanzó la madurez artística.

Con sus pinceles rescata un modo de vida prácticamente desaparecido en el medio rural. Escenas de trilla, de pesca, de hilanderas se combinan con estampas de animales, como sus icónicas gallinas.